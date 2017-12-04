

1 октября в Узбекистане - День учителя и наставника. Когда-то был просто День учителя, потом решили выделиться, чтобы было не как везде. И добавили наставника. Хотя наставник – это тоже учитель в самом широком толковании этого слова. Впрочем, вопрос не в терминологии, в данном случае она вторична. Главное – есть праздник, есть люди, которые по-прежнему учат детей. Сначала учили нас, наших детей, потом детей наших детей...



Спасибо нашим учителям, спасибо всем поименно, кто жив. Тем, кто ушел – наша добрая память. Наверное, мы были не самыми лучшими учениками, однако время показало, что и не самыми худшими. Хулиганы и «мерзопакостные личности» 10-го «Ж» класса первого выпуска Ташкентской школы №110 стали вполне приличными людьми. Вполне приличными стали и выпускники десятых «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» (с ума сойти - у нас было семь десятых классов). Кто-то стал миллиардером, кто-то не стал, но каждый стал человеком, как принято было говаривать раньше. В разных странах - кто где, но стал.



В том числе, и благодаря вам, дорогие наши учителя. Вашему терпению, вашему пониманию, вашей преданности своей профессии. Спасибо, что терпели нас. Разных и всяких. И терпения тем, кто учит таких же сегодня. Терпения и здоровья. А еще – достатка. Чтобы не стыдно было за профессию и за то, что вся жизнь отдана самому дорогому – обучению и воспитанию нового поколения граждан страны.



…Порою кажется, что школа была совсем недавно. Вроде недавно был хлопок. 10-му «Ж» не хватило места в бараке, мы жили на окраине совхоза и позже всех выходили в поле. Колонна уже шла по дороге, мы подтягивались и слышали голос учительницы русского языка и литературы Аллы Ильиничны Самохваловой: «Жопотянулся». Кто так сегодня может сказать?! Счастливое было время!



Первый учитель - это не в порядке перечисления. Это почётный статус. Здоровья вам, дорогие наши учителя и учителя сегодняшнего дня! Денег вам, счастья и благодарных учеников!



Сергей Ежков, выпускник Ташкентской школы №110 1970 года.





Спасибо нашим учителям, спасибо всем поименно, кто жив. Тем, кто ушел – наша добрая память. Наверное, мы были не самыми лучшими учениками, однако время показало, что и не самыми худшими. Хулиганы и «мерзопакостные личности» 10-го «Ж» класса первого выпуска Ташкентской школы №110 стали вполне приличными людьми. Вполне приличными стали и выпускники десятых «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» (с ума сойти - у нас было семь десятых классов). Кто-то стал миллиардером, кто-то не стал, но каждый стал человеком, как принято было говаривать раньше. В разных странах - кто где, но стал.В том числе, и благодаря вам, дорогие наши учителя. Вашему терпению, вашему пониманию, вашей преданности своей профессии. Спасибо, что терпели нас. Разных и всяких. И терпения тем, кто учит таких же сегодня. Терпения и здоровья. А еще – достатка. Чтобы не стыдно было за профессию и за то, что вся жизнь отдана самому дорогому – обучению и воспитанию нового поколения граждан страны.…Порою кажется, что школа была совсем недавно. Вроде недавно был хлопок. 10-му «Ж» не хватило места в бараке, мы жили на окраине совхоза и позже всех выходили в поле. Колонна уже шла по дороге, мы подтягивались и слышали голос учительницы русского языка и литературы Аллы Ильиничны Самохваловой: «Жопотянулся». Кто так сегодня может сказать?! Счастливое было время!Первый учитель - это не в порядке перечисления. Это почётный статус. Здоровья вам, дорогие наши учителя и учителя сегодняшнего дня! Денег вам, счастья и благодарных учеников!