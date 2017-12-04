 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Дата Первый учитель
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Первый учитель

1 октября в Узбекистане - День учителя и наставника. Когда-то был просто День учителя, потом решили выделиться, чтобы было не как везде. И добавили наставника. Хотя наставник – это тоже учитель в самом широком толковании этого слова. Впрочем, вопрос не в терминологии, в данном случае она вторична. Главное – есть праздник, есть люди, которые по-прежнему учат детей. Сначала учили нас, наших детей, потом детей наших детей...

Спасибо нашим учителям, спасибо всем поименно, кто жив. Тем, кто ушел – наша добрая память. Наверное, мы были не самыми лучшими учениками, однако время показало, что и не самыми худшими. Хулиганы и «мерзопакостные личности» 10-го «Ж» класса первого выпуска Ташкентской школы №110 стали вполне приличными людьми. Вполне приличными стали и выпускники десятых «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» (с ума сойти - у нас было семь десятых классов). Кто-то стал миллиардером, кто-то не стал, но каждый стал человеком, как принято было говаривать раньше. В разных странах - кто где, но стал.

В том числе, и благодаря вам, дорогие наши учителя. Вашему терпению, вашему пониманию, вашей преданности своей профессии. Спасибо, что терпели нас. Разных и всяких. И терпения тем, кто учит таких же сегодня. Терпения и здоровья. А еще – достатка. Чтобы не стыдно было за профессию и за то, что вся жизнь отдана самому дорогому – обучению и воспитанию нового поколения граждан страны.

…Порою кажется, что школа была совсем недавно. Вроде недавно был хлопок. 10-му «Ж» не хватило места в бараке, мы жили на окраине совхоза и позже всех выходили в поле. Колонна уже шла по дороге, мы подтягивались и слышали голос учительницы русского языка и литературы Аллы Ильиничны Самохваловой: «Жопотянулся». Кто так сегодня может сказать?! Счастливое было время!

Первый учитель - это не в порядке перечисления. Это почётный статус. Здоровья вам, дорогие наши учителя и учителя сегодняшнего дня! Денег вам, счастья и благодарных учеников!

Сергей Ежков, выпускник Ташкентской школы №110 1970 года.

Первый учитель






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 583     1 октября 2018


Пересечения по теме
  • Первый год мы уже отыграли 4 декабря 2017 в рубрике Дата
  • Первый номер 30 января 2013 в рубрике Дата


    •
     
    Архив новостей
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Первый учитель
      1 октября 2018 в рубрике Дата
    2. Главное - снять деньги с дехкан
      30 сентября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Ещё не покакал, а уже заплати
      28 сентября 2018 в рубрике Парламент
    4. Доверие как фундамент развития
      28 сентября 2018 в рубрике Братья
    5. Тушите свет
      28 сентября 2018 в рубрике Ситуация
    6. Возвращение Талиба
      27 сентября 2018 в рубрике Факт
    7. Ни шагу назад
      26 сентября 2018 в рубрике Лица
    8. Наставление для девушек
      26 сентября 2018 в рубрике Ракурс
    9. Это наша с тобой биография
      26 сентября 2018 в рубрике Факт
    10. Мало давали, потому и забрали?
      26 сентября 2018 в рубрике Бывает...
    11. Суды: независимость или вседозволенность?
      25 сентября 2018 в рубрике Право
    12. Объединение потенциалов выгодно всем
      25 сентября 2018 в рубрике Соседи
    13. Стучите и обрящете
      25 сентября 2018 в рубрике Факт
    14. Обращаемся от безысходности
      25 сентября 2018 в рубрике Народ
    15. Штормить не будет
      24 сентября 2018 в рубрике Братья
    16. Праздник в штатском
      24 сентября 2018 в рубрике Ракурс
    17. Возвращение на круги своя
      23 сентября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Почему мы отказались от плова
      21 сентября 2018 в рубрике Ситуация
    19. Подсобим Artel и Korzinke
      20 сентября 2018 в рубрике Власть
    20. Как card ляжет
      20 сентября 2018 в рубрике Экономика
    21. Заблуждения не в счёт
      20 сентября 2018 в рубрике Факт
    22. С ярлыками надо поаккуратней
      19 сентября 2018 в рубрике Мнение
    23. Барышня и хулиган
      19 сентября 2018 в рубрике Ситуация
    24. Взрыв унёс жизнь пяти пассажиров
      18 сентября 2018 в рубрике Факт
    25. Полёт в вечность
      17 сентября 2018 в рубрике Лица
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Не нам судить…  (8758 просмотров)
      1 сентября 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    2. Почему мы отказались от плова  (6949 просмотров)
      21 сентября 2018 с сайта Ситуация
    3. Никто не исчезает бесследно  (6241 просмотров)
      14 сентября 2018 с сайта Назначения
    4. Заглянул на огонёк  (6028 просмотров)
      4 сентября 2018 с сайта Братья
    5. Уважение к памяти покойного  (5651 просмотров)
      2 сентября 2018 с сайта Дата
    6. Хлеба к обеду в меру бери  (5591 просмотров)
      15 сентября 2018 с сайта Факт
    7. Как продают должности  (5367 просмотров)
      9 сентября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    8. Пой, светик, не стыдись  (4903 просмотров)
      15 сентября 2018 с сайта Парламент
    9. Подсобим Artel и Korzinke  (4662 просмотров)
      20 сентября 2018 с сайта Власть
    10. Полёт в вечность  (4580 просмотров)
      17 сентября 2018 с сайта Лица
    11. Барышня и хулиган  (4515 просмотров)
      19 сентября 2018 с сайта Ситуация
    12. С ярлыками надо поаккуратней  (4465 просмотров)
      19 сентября 2018 с сайта Мнение
    13. Наставление для девушек  (4210 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Ракурс
    14. К нам приедет, к нам приедет...  (4072 просмотров)
      11 сентября 2018 с сайта Связи
    15. Тушите свет  (3945 просмотров)
      28 сентября 2018 с сайта Ситуация
    16. Взрыв унёс жизнь пяти пассажиров  (3702 просмотров)
      18 сентября 2018 с сайта Факт
    17. Праздник в штатском  (3416 просмотров)
      24 сентября 2018 с сайта Ракурс
    18. Мало давали, потому и забрали?  (3340 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Бывает...
    19. Это наша с тобой биография  (3215 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Факт
    20. Как card ляжет  (3181 просмотров)
      20 сентября 2018 с сайта Экономика
    21. Возвращение Талиба  (3130 просмотров)
      27 сентября 2018 с сайта Факт
    22. Телефоны есть, доверия нет  (3086 просмотров)
      16 сентября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. Ещё не покакал, а уже заплати  (3006 просмотров)
      28 сентября 2018 с сайта Парламент
    24. Спасибо партии за мирное небо  (2783 просмотров)
      2 сентября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. Стучите и обрящете  (2686 просмотров)
      25 сентября 2018 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства