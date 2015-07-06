Бхай, бхай

1 октября завершился двухдневный визит президента Узбекистана в Индию, в ходе которого подписано 20 документов, направленных на развитие политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Согласно официальной информации, распространённой узбекской стороной, в настоящее время в Узбекистане действуют 145 предприятий с участием индийских инвестиций, в том числе 58 со стопроцентным иностранным капиталом. На прошедшем накануне визита совместном бизнес-форуме достигнуты соглашения о реализации инвестиционных проектов на 3 миллиарда долларов.













