Тире между двумя датами

По информации наших читателей, с начала сентября этого года прекратил
работу официальный сайт научно-просветительского мемориального комплекса
имени первого президента Узбекистана - islomkarimov.uz и
islamkarimov.uz. Недоступен он ни внутри страны, ни за её пределами и на
момент подготовки этого текста. Вызывает недоумение, что причины
прекращения работы интернет ресурса публично не озвучили ни учредители,
ни руководство мемориального комплекса. Не заметили этого и СМИ
Узбекистана.
Напомним, об открытии сайта, посвященного памяти
ушедшего национального лидера, в конце октября 2017 года торжественно
сообщило главное информационное агентство Узбекистана УзА, пояснив, что
«здесь можно найти материалы, касающиеся биографии, государственных
наград, трудов Ислама Каримова, летописи независимости нашей Родины,
преобразований и реформ в различных сферах общественной и
государственной жизни».
Тогда же, комментируя событие, главный
редактор газеты парламента и правительства Узбекистана «Халк
сузи»-«Народное слово» Уткир Рахматов (он же Уткир Рахмат) выразил
солидарность с высказыванием нынешнего руководителя государства: «Мы в
своей деятельности всегда опираемся на разработанные нашим Первым
Президентом стратегические принципы реализации собственной «узбекской
модели» развития и создания современной государственности».
Главный
редактор также подчеркнул, что именно в этом «содержится признание
успехов, достигнутых за четверть века независимости под руководством
Ислама Каримова — великого сына Узбекистана, посвятившего всю свою жизнь
служению Родине».
К слову, информацию об открытии сайта
научно-просветительского мемориального комплекса и комментарий главного
редактора по-прежнему можно найти на ленте УзА. Пока, по крайней мере.
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