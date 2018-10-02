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Тире между двумя датами

По информации наших читателей, с начала сентября этого года прекратил работу официальный сайт научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Узбекистана - islomkarimov.uz и islamkarimov.uz. Недоступен он ни внутри страны, ни за её пределами и на момент подготовки этого текста. Вызывает недоумение, что причины прекращения работы интернет ресурса публично не озвучили ни учредители, ни руководство мемориального комплекса. Не заметили этого и СМИ Узбекистана.

Напомним, об открытии сайта, посвященного памяти ушедшего национального лидера, в конце октября 2017 года торжественно сообщило главное информационное агентство Узбекистана УзА, пояснив, что «здесь можно найти материалы, касающиеся биографии, государственных наград, трудов Ислама Каримова, летописи независимости нашей Родины, преобразований и реформ в различных сферах общественной и государственной жизни».

Тогда же, комментируя событие, главный редактор газеты парламента и правительства Узбекистана «Халк сузи»-«Народное слово» Уткир Рахматов (он же Уткир Рахмат) выразил солидарность с высказыванием нынешнего руководителя государства: «Мы в своей деятельности всегда опираемся на разработанные нашим Первым Президентом стратегические принципы реализации собственной «узбекской модели» развития и создания современной государственности».

Главный редактор также подчеркнул, что именно в этом «содержится признание успехов, достигнутых за четверть века независимости под руководством Ислама Каримова — великого сына Узбекистана, посвятившего всю свою жизнь служению Родине».

К слову, информацию об открытии сайта научно-просветительского мемориального комплекса и комментарий главного редактора по-прежнему можно найти на ленте УзА. Пока, по крайней мере.

Тире между двумя датами


Соб. инф.



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Просмотров: 721     2 октября 2018



 
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