 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Какое небо голубое…
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Какое небо голубое…

3 октября Комил Алламжонов - совладелец газеты Soliq info, телеканала Мilliy, ООО Аvtotest Report, информационного агентства Turon-24 и еще много чего, по недосмотру назначенный сначала на должность пресс-секретаря президента Узбекистана, а позже – ещё и заместителя главы его администрации, освобожден от занимаемых должностей.

Напомним, что в сентябре 2017 года вышел специальный выпуск патронируемой им газеты «Солик Инфо» на русском языке, полностью посвященный 33-летию со дня рождения совладельца издания. На первой полосе было крупно выведено: «Поздравляем с Днем рождения, Комил Исмаилович!». Под заголовком «2017 год: что нового произошло в жизни Комила Алламжонова?» сообщалось, что он основатель крупных проектов, автор ряда книг и учебников, лауреат премии «Олтин калам», обладатель двух памятных знаков «Узбекистон Республикаси Мустакиллигига».  В выходных данных номера был даже указан тираж: 32 000 000. Нелишне сказать, что частную газеты, выходившую под крышей ГНК, под угрозой внеплановых проверок, заставляли выписывать всех предпринимателей страны. К противившимся проверяющих присылали незамедлительно.

Понятно, что наше издание просто не могло пройти мимо этого факта, после чего основатель начал гноить собственный редакционный коллектив, суча ножками, размахивая ручками и брызжа слюной. Напуганные угрозой увольнения барышни, звонили редактору UzMetronom и умоляли его снять материал. Редактор отказался, заявив: «Если я его удалю, мальчик будет уверен, что ему можно всё». (Забегая вперед, заметим, что мальчик вообще оказался скандальным. Он натравил прокуратуру на интернет издание, осмелившееся проанализировать правительственное постановление, направленное на обогащение ООО Avtotest Report).

В следующий раз о существовании К. Алламжонова (уже пресс-секретаря президента) UzMetronom напомнил в связи с тем, что ООО Avtotest Report делегировали исключительное право подготовки и переподготовки водителей автотранспорта юридических лиц с обязательным получением сертификата Avtotest Report. «Мозгов не надо. Усилий – тоже. Конкурентов не предвидится. Тем, кто сдуру вздумает рискнуть и стать на пути, быстренько организуют арест за якобы вымогаемую взятку», - написали мы.

1 августа этого года в публикации «Автопром и Avtotest» наше издание в очередной раз выразило сомнение в целесообразности проведения каждые два года повышения квалификации водителей. Цитируем сами себя: «Невозможно найти логического объяснения, на каком основании владельцам Avtotest гарантировали ежегодное поступление средств в размере, эквивалентном 40 миллионам долларов США».

И напоследок о публикации UzMetronom «Сколько протянет?», в которой сообщалось о назначении К. Алламжонова на должность пресс-секретаря главы государства. «Прежний пресс-секретарь президента просидел в своём кресле менее полугода. Любопытно, сколько протянет нынешний?», - задались мы тогда вопросом.

Не зря задались, выходит...

Какое небо голубое…


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 934     4 октября 2018


Пересечения по теме
  • И кому какое дело, куда брызги полетят 28 октября 2011 в рубрике Ракурс


    •
     
    Архив новостей
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Предоставлена информация о конгрессе
      4 октября 2018 в рубрике Спорт
    2. Какое небо голубое…
      4 октября 2018 в рубрике Ракурс
    3. Кандидат на $400 тысяч
      4 октября 2018 в рубрике Назначения
    4. Ближе к Путину
      3 октября 2018 в рубрике Факт
    5. Бхай, бхай
      2 октября 2018 в рубрике Связи
    6. Тире между двумя датами
      2 октября 2018 в рубрике Бывает...
    7. Первый учитель
      1 октября 2018 в рубрике Дата
    8. Главное - снять деньги с дехкан
      30 сентября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Ещё не покакал, а уже заплати
      28 сентября 2018 в рубрике Парламент
    10. Доверие как фундамент развития
      28 сентября 2018 в рубрике Братья
    11. Тушите свет
      28 сентября 2018 в рубрике Ситуация
    12. Возвращение Талиба
      27 сентября 2018 в рубрике Факт
    13. Ни шагу назад
      26 сентября 2018 в рубрике Лица
    14. Наставление для девушек
      26 сентября 2018 в рубрике Ракурс
    15. Это наша с тобой биография
      26 сентября 2018 в рубрике Факт
    16. Мало давали, потому и забрали?
      26 сентября 2018 в рубрике Бывает...
    17. Суды: независимость или вседозволенность?
      25 сентября 2018 в рубрике Право
    18. Объединение потенциалов выгодно всем
      25 сентября 2018 в рубрике Соседи
    19. Стучите и обрящете
      25 сентября 2018 в рубрике Факт
    20. Обращаемся от безысходности
      25 сентября 2018 в рубрике Народ
    21. Штормить не будет
      24 сентября 2018 в рубрике Братья
    22. Праздник в штатском
      24 сентября 2018 в рубрике Ракурс
    23. Возвращение на круги своя
      23 сентября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Почему мы отказались от плова
      21 сентября 2018 в рубрике Ситуация
    25. Подсобим Artel и Korzinke
      20 сентября 2018 в рубрике Власть
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Почему мы отказались от плова  (7248 просмотров)
      21 сентября 2018 с сайта Ситуация
    2. Никто не исчезает бесследно  (6423 просмотров)
      14 сентября 2018 с сайта Назначения
    3. Хлеба к обеду в меру бери  (5800 просмотров)
      15 сентября 2018 с сайта Факт
    4. Как продают должности  (5461 просмотров)
      9 сентября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    5. Пой, светик, не стыдись  (4994 просмотров)
      15 сентября 2018 с сайта Парламент
    6. Наставление для девушек  (4962 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Ракурс
    7. Тушите свет  (4909 просмотров)
      28 сентября 2018 с сайта Ситуация
    8. Подсобим Artel и Korzinke  (4768 просмотров)
      20 сентября 2018 с сайта Власть
    9. Полёт в вечность  (4651 просмотров)
      17 сентября 2018 с сайта Лица
    10. Барышня и хулиган  (4619 просмотров)
      19 сентября 2018 с сайта Ситуация
    11. С ярлыками надо поаккуратней  (4553 просмотров)
      19 сентября 2018 с сайта Мнение
    12. К нам приедет, к нам приедет...  (4137 просмотров)
      11 сентября 2018 с сайта Связи
    13. Ещё не покакал, а уже заплати  (4089 просмотров)
      28 сентября 2018 с сайта Парламент
    14. Взрыв унёс жизнь пяти пассажиров  (3897 просмотров)
      18 сентября 2018 с сайта Факт
    15. Мало давали, потому и забрали?  (3892 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Бывает...
    16. Возвращение Талиба  (3727 просмотров)
      27 сентября 2018 с сайта Факт
    17. Это наша с тобой биография  (3698 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Факт
    18. Праздник в штатском  (3667 просмотров)
      24 сентября 2018 с сайта Ракурс
    19. Как card ляжет  (3258 просмотров)
      20 сентября 2018 с сайта Экономика
    20. Телефоны есть, доверия нет  (3189 просмотров)
      16 сентября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    21. Стучите и обрящете  (3109 просмотров)
      25 сентября 2018 с сайта Факт
    22. Ни шагу назад  (3012 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Лица
    23. Суды: независимость или вседозволенность?  (2936 просмотров)
      25 сентября 2018 с сайта Право
    24. Возвращение на круги своя  (2787 просмотров)
      23 сентября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. Заблуждения не в счёт  (2620 просмотров)
      20 сентября 2018 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства