Какое небо голубое…



3 октября Комил Алламжонов - совладелец газеты Soliq info, телеканала Мilliy, ООО Аvtotest Report, информационного агентства Turon-24 и еще много чего, по недосмотру назначенный сначала на должность пресс-секретаря президента Узбекистана, а позже – ещё и заместителя главы его администрации, освобожден от занимаемых должностей.



Напомним, что в сентябре 2017 года вышел специальный выпуск патронируемой им газеты «Солик Инфо» на русском языке, полностью посвященный 33-летию со дня рождения совладельца издания. На первой полосе было крупно выведено: «Поздравляем с Днем рождения, Комил Исмаилович!». Под заголовком «2017 год: что нового произошло в жизни Комила Алламжонова?» сообщалось, что он основатель крупных проектов, автор ряда книг и учебников, лауреат премии «Олтин калам», обладатель двух памятных знаков «Узбекистон Республикаси Мустакиллигига». В выходных данных номера был даже указан тираж: 32 000 000. Нелишне сказать, что частную газеты, выходившую под крышей ГНК, под угрозой внеплановых проверок, заставляли выписывать всех предпринимателей страны. К противившимся проверяющих присылали незамедлительно.



Понятно, что наше издание просто



В следующий раз о существовании К. Алламжонова (уже пресс-секретаря президента) UzMetronom



1 августа этого года в публикации



И напоследок о публикации UzMetronom



Не зря задались, выходит...



Напомним, что в сентябре 2017 года вышел специальный выпуск патронируемой им газеты «Солик Инфо» на русском языке, полностью посвященный 33-летию со дня рождения совладельца издания. На первой полосе было крупно выведено: «Поздравляем с Днем рождения, Комил Исмаилович!». Под заголовком «2017 год: что нового произошло в жизни Комила Алламжонова?» сообщалось, что он основатель крупных проектов, автор ряда книг и учебников, лауреат премии «Олтин калам», обладатель двух памятных знаков «Узбекистон Республикаси Мустакиллигига». В выходных данных номера был даже указан тираж: 32 000 000. Нелишне сказать, что частную газеты, выходившую под крышей ГНК, под угрозой внеплановых проверок, заставляли выписывать всех предпринимателей страны. К противившимся проверяющих присылали незамедлительно.Понятно, что наше издание просто не могло пройти мимо этого факта, после чего основатель начал гноить собственный редакционный коллектив, суча ножками, размахивая ручками и брызжа слюной. Напуганные угрозой увольнения барышни, звонили редактору UzMetronom и умоляли его снять материал. Редактор отказался, заявив: «Если я его удалю, мальчик будет уверен, что ему можно всё». (Забегая вперед, заметим, что мальчик вообще оказался скандальным. Он натравил прокуратуру на интернет издание, осмелившееся проанализировать правительственное постановление, направленное на обогащение ООО Avtotest Report).В следующий раз о существовании К. Алламжонова (уже пресс-секретаря президента) UzMetronom напомнил в связи с тем, что ООО Avtotest Report делегировали исключительное право подготовки и переподготовки водителей автотранспорта юридических лиц с обязательным получением сертификата Avtotest Report. «Мозгов не надо. Усилий – тоже. Конкурентов не предвидится. Тем, кто сдуру вздумает рискнуть и стать на пути, быстренько организуют арест за якобы вымогаемую взятку», - написали мы.1 августа этого года в публикации «Автопром и Avtotest» наше издание в очередной раз выразило сомнение в целесообразности проведения каждые два года повышения квалификации водителей. Цитируем сами себя: «Невозможно найти логического объяснения, на каком основании владельцам Avtotest гарантировали ежегодное поступление средств в размере, эквивалентном 40 миллионам долларов США».И напоследок о публикации UzMetronom «Сколько протянет?» , в которой сообщалось о назначении К. Алламжонова на должность пресс-секретаря главы государства. «Прежний пресс-секретарь президента просидел в своём кресле менее полугода. Любопытно, сколько протянет нынешний?», - задались мы тогда вопросом.