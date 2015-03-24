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Кандидат на $400 тысяч

3 октября бывший глава администрации (хоким) Ташкента Рахмонбек Усманов утверждён в качестве главы Юнусабадского района столицы республики. В резерве чиновник пробыл недолго – от должности градоначальника его освободили в апреле этого года. По уголовному делу о сгнившем на складах луке, заготовленном на зиму, бывший хоким города прошёл свидетелем. Злые языки в прокуратуре утверждают, что вовремя сориентировавшись, он по первому требованию и в течение суток возместил нанесенный ущерб в размере двух миллионов долларов.

Напомним, что прежний хоким Юнусабадского района Бахтиёр Абдусаматов недавно был задержан при получении взятки в размере $400 тысяч за выделение земельного участка под строительство. К слову, он был третьим по счету главой именно этой районной администрации, попавшимся на мздоимстве. Один из трёх даже повесился. Станет ли Р. Усманов четвертым – покажет время.

Кандидат на $400 тысяч


Соб. инф.



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Просмотров: 986     4 октября 2018


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