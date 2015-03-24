Кандидат на $400 тысяч

3 октября бывший глава администрации (хоким) Ташкента Рахмонбек Усманов
утверждён в качестве главы Юнусабадского района столицы республики. В
резерве чиновник пробыл недолго – от должности градоначальника его
освободили в апреле этого года. По уголовному делу о сгнившем на складах
луке, заготовленном на зиму, бывший хоким города прошёл свидетелем.
Злые языки в прокуратуре утверждают, что вовремя сориентировавшись, он
по первому требованию и в
течение суток возместил нанесенный ущерб в размере двух миллионов
долларов.
Напомним, что прежний хоким Юнусабадского района
Бахтиёр Абдусаматов недавно был задержан при получении взятки в размере
$400 тысяч за выделение земельного участка под строительство. К слову,
он был третьим по счету главой именно этой районной администрации,
попавшимся на мздоимстве. Один из трёх даже повесился. Станет ли Р.
Усманов четвертым – покажет время.
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