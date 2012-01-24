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Предоставлена информация о конгрессе

Международная федерация бокса ( АIBА) вчера представила своим 203 федерациям-членам всю необходимую информацию о предстоящем конгрессе АIBА, который состоится 2 и 3 ноября в Москве, Россия. Информационный пакет включает повестку дня конгресса, список выдвинутых кандидатов на выборах и другую практическую информацию.

С целью обеспечения полной прозрачности вся подготовка конгресса координировалась штаб-квартирой АИБА в Лозанне и процессом выборов, проводимым избирательной комиссией АIBА.

Исполнительный директор AIBA Том Вирехес сказал: «Это очень важный шаг для новой AIBA. Мы прилагаем все усилия для создания хорошо спланированной, прозрачной и своевременной системы, которой мы можем гордиться. Со всеми подготовительными мероприятиями мы можем быть уверены, что конгресс пройдет самым эффективным образом. Я с нетерпением жду встречи со всеми нашими федерациями-членами в Москве в следующем месяце».

Председатель избирательной комиссии г-н Йост Шмид добавил: «Я с удовольствием предоставляю свой опыт и знания в избирательную комиссию. Будучи председателем комитета, я горжусь тем, что весь процесс был тщательно рассмотрен и проведен в полной независимости. Это стало важной вехой для AIBA, которая принесет ощутимое чувство целостности в AIBA и спорт бокса».

Член избирательной комиссии г-жа Аннемари Старк сказала: «АIBА выполняет свое обещание вовлекать спортсменов на каждом этапе своих реформ как в спорте, так и в его управлении. Я рад внести свой вклад в новую АIBА и с нетерпением жду будущего нашего великого спорта».

Предоставлена информация о конгрессе


Соб. инф.



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Просмотров: 503     4 октября 2018


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