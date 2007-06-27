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Ну очень способный юноша. На гадости

Статью, которую мы публикуем, редакция получила по электронной почте. В преамбуле автор отметил, что написана она была еще до неожиданного увольнения Комила Алламжонова с должностей пресс-секретаря президента и заместителя руководителя его администрации. По мнению автора, Алламжонова сгубило болезненное тщеславие. В частности, распространённая пресс-службой фотография, на которой он запечатлён пожимающим руку президента Узбекистана в зале приёмов премьер-министра Индии…

4 сентября исполнился ровно год с момента принятия скандального постановления «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации водителей путем внедрения инновационных методов обучения». В соответствии с документом, водителям управляющим автотранспортными средствами юридических лиц, предписывалось каждые два года проходить курсы повышения квалификации. Примечательным являлось то, что исключительное право на выдачу сертификатов о прохождении курсов получило ООО Avtotest Report. В полемике, развернувшейся в социальных сетях, никто не обратил внимания, что совладельцем Avtotest является пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

Мало кто знал, что к тому времени К. Алламжонов уже обладал широким опытом по использованию административных рычагов в продвижении своих частных коммерческих интересов. Первый такой опыт он приобрел в бытность пресс-секретарем Государственного налогового комитета Узбекистана. Тогда именно его коммерческие структуры стали главными поставщиками программного обеспечения для подразделений ГНК. Разумеется, никаких тендеров и конкурсов не проводилось. Более того, именно структуры Алламжонова разрабатывали программное обеспечение электронной бухгалтерской отчётности, которое затем стало обязательным для всех хозяйствующих субъектов на территории республики. Налоговый комитет напрямую обязал предпринимателей покупать его программное обеспечение.

Следом К. Алламжонов инициирует создание газеты-бюллетеня «Солик инфо». Издание является частным, но обладает исключительным правом на взаимодействие с налоговым комитетом. Подписка на «Солик инфо» активно насаждалось управлениями налогового комитета путем давления на субъекты предпринимательства.

Подобный масштаб стал возможен благодаря тогдашнему председателю ГНК Батыру Парпиеву. Тандем Алламжонов-Парпиев стал очень выгодным коммерческим предприятием, заработавшем для обоих миллионы долларов. Масштаб персонального богатства Алламжонова можно косвенно определить по такому факту: будучи в США в промежутке между 2013 и 2016 годами, он передвигался исключительно на частных самолетах и жил только в фешенебельных отелях, где стоимость проживания достигала 2000 долларов в сутки. В США он приобрел место в каталоге журнала «Форбс», где позиционировал себя в качестве олигарха из Узбекистана. Покупка такого места стоит в среднем 80 000 долларов. Пребывание Алламжонова в США было связано с его стремлением начать там свой бизнес. Однако, в рамках открытого рынка и свободной конкуренции он не смог ничего добиться.

К. Алламжонов родился 18 сентября 1984 года в Ташкенте.  В 2006-м окончил Государственный институт искусств и культуры. Понимая несерьезность образования, через Батыра Парпиева поступил в Ташкентский экономический университет, который окончил в 2010 году, не посещая занятий. Непонятно, как он мог оставаться трудоустроенным на полную ставку в ГНК и быть одновременно студентом университета. Уже только это обстоятельство дает основание аннулировать его диплом.

Впрочем, диплом экономического университета не удовлетворял Алламжонова. В период между 2013 и 2015 годами он поступает на краткосрочные платные языковые курсы при Гарвардском университете. Курсы открыты для любого желающего, который в состоянии их оплатить. По завершении Алламжонов начинает всем рассказывать, что является выпускником Гарвардского университета, не уточняя, чему там обучался. В своем интервью «Форбс» он заявил, что исполнил свою мечту, получив образование в Гарварде. На самом деле, в лучшем случае его образование ограничивается институтом искусства и культуры. Кстати, английским теперь уже бывший пресс-секретарь практически не владеет.

Используя своё служебное положение, Алламжонов агрессивно продвигает свой главный бизнес актив – Avtotest. Обладая влиянием на руководство телеканалов, структуры Алламжонова размещают рекламу услуг Avtotest в лучшее время на главных каналах страны и по льготным ценам. Он неформально курирует государственные проекты по внедрению информационных технологий в государственном секторе, стремясь заполучить контроль над управлением системой банковских электронных платежей, известной как Uzcard. Более того, намеревается получить выгодные контракты по автоматизации системы учета расхода электроэнергии и природного газа. Он также хочет стать экслюзивным поставщиком систем учета и программного обеспечения для всего спектра коммунальных услуг.

Комил Алламджанов также стремится получить контроль над инвестиционными проектами. Получая инсайдерскую информацию из администрации президента, он информирует аффилиированные с ним коммерческие структуры об инвестиционных планах правительства. К примеру, относительно недавно он вмешался в процесс распределения земли в Ташкенте и в Ташкентской области. В Ташкенте, используя свое влияние, он стремился установить контроль над реализацией программы «Обод махалля». По этой программе государство выделяет землю под строительства гузаров для махаллинских комитетов. На самом деле землю под застройку отдают коммерческим структурам, которые строят торговые комплексы, а под нужды махалли выделяют всего 2-3 комнаты. Кроме того, пресс-секретарь активно вмешивался в распределении земли, освободившейся после сноса частных домов в Бостанлыкском районе Ташкентской области, стремясь получить доступ к распределению земли стоимостью в миллионы долларов.

Комил Алламжонов активно использует служебное положение для саморекламы. На многих фотографиях, переданных прессе, он запечатлен вместе с президентом и членами правительства. Подобное никогда не практиковалось в церемониальном протоколе правительства и администрации президента. Более того, в июле 2018 года по телеканалу «Узбекистан 24» был показан сюжет, на котором мальчик 7-8 лет, жалующийся на тяжелые жилищные условия своей семьи, рассказал, что после его обращения к Алламжонову, семье была предоставлена новая квартира. Сюжет сопровождался личными фотографиями пресс-секретаря, которых нет в открытом доступе. Это означает, что Алламжонов сам являлся заказчиком телесюжета. Таким образом, Алламжонов использует государственный ресурс для собственного пиара. Необходимо отметить, что саморекламой занимался человек, руководитель которого в бытность премьер-министром всегда избегал публичности.

Без сомнения, снятый со всех государственных должностей Комил Алламжонов, – личность незаурядная. Беда в том, что из способного парня он превратился в обычного коррумпированного чиновника, действующего только в своих меркантильных интересах.

Таваккал Парпиев

Ну очень способный юноша. На гадости






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Просмотров: 310     5 октября 2018


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