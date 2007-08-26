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Пятьдесят оттенков серого вещества

Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Министерстве по развитию телекоммуникационных технологий и коммуникаций разослало письмо в адрес провайдеров Узбекистана (их более четырехсот), к которому прикрепило список зарубежных кинофильмов, не рекомендованных к ввозу, изготовлению и распространению на территории Узбекистана. В перечне - 103 киноленты, преимущественно производства США. Как правило, это фильмы ужасов, эротика, но есть драмы, мелодрамы, детективы, триллеры и даже комедии. К примеру, в перечень нежелательных для свободного доступа попали «Пятьдесят оттенков свободы», «Пятьдесят оттенков серого»...

«Просим вас принять меры по удалению указанных в списке кинофильмов из внутренних ресурсов интернета и сообщить о проделанной работе до 10 октября текущего года», - говорится в письме за подписью временно исполняющего обязанности заместителя начальника инспекции Самандара Абдукаюмова. Ниже следует перечень репрессивных мер, которые будут приняты в отношении провайдеров в случае невыполнения ими требований Инспекции.

Мы далеки от оценки художественных достоинств и уровня нравственности (безнравственности) кинопродукции, перечисленной в приложении к письму, однако наивно полагаем, что каждый человек вправе самостоятельно выбирать, какие фильмы смотреть и какие книги читать. По крайней мере, в том случае, если мы действительно стремимся построить государство с приоритетом гражданских, политических и религиозных свобод.

Пятьдесят оттенков серого вещества


Соб. инф.



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Просмотров: 491     5 октября 2018


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  • Двести пятьдесят лет спустя... 26 августа 2007 в рубрике Бывает...


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