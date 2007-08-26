Пятьдесят оттенков серого вещества

Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий при Министерстве по развитию
телекоммуникационных технологий и коммуникаций разослало письмо в адрес
провайдеров Узбекистана (их более четырехсот), к которому прикрепило
список зарубежных кинофильмов, не рекомендованных к ввозу, изготовлению и
распространению на территории Узбекистана. В перечне - 103 киноленты,
преимущественно производства США. Как правило, это фильмы ужасов,
эротика, но есть драмы, мелодрамы, детективы, триллеры и даже комедии. К
примеру, в перечень нежелательных для свободного доступа попали
«Пятьдесят оттенков свободы», «Пятьдесят оттенков серого»...
«Просим
вас принять меры по удалению указанных в списке кинофильмов из
внутренних ресурсов интернета и сообщить о проделанной работе до 10
октября текущего года», - говорится в письме за подписью временно
исполняющего обязанности заместителя начальника инспекции Самандара
Абдукаюмова. Ниже следует перечень репрессивных мер, которые будут
приняты в отношении провайдеров в случае невыполнения ими требований
Инспекции.
Мы далеки от оценки художественных достоинств
и уровня нравственности (безнравственности) кинопродукции, перечисленной в приложении к письму, однако наивно полагаем, что
каждый человек вправе самостоятельно выбирать, какие фильмы смотреть и
какие книги читать. По крайней мере, в том случае, если мы действительно
стремимся построить государство с приоритетом гражданских, политических
и религиозных свобод.
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