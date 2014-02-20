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На ринг вызываются...

Президенты большинства европейских национальных федераций бокса 9 октября в Анапе обсудят различные аспекты ситуации с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA), заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не вмешиваться в выборы нового руководства AIBA.

«Рассылая свои угрозы в национальные федерации бокса, МОК грубо нарушает Олимпийскую хартию, согласно которой члены AIBA уполномочены сами выбирать президента организации. AIBA состоит из национальных федераций, и недопустимо оказывать на нее и ее членов какое-либо давление, в том числе через СМИ, пытаясь повлиять на результаты независимых выборов», - считает У. Кремлев.

Напомним, что функционеры МОК не первый раз пытаются шантажировать AIBA, единственно реальным кандидатом которой на пост президента является авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов. В случае его избрания МОК даже грозит лишить бокс олимпийского статуса. Основание – наличие имени бизнесмена в санкционном списке Минфина США. Характерен недавний факт, когда СМИ сообщили об инициированным МОК запрете временно исполняющему обязанности главы AIBA посещать юношеские Олимпийские игры 2018 года, которые с 6 по 18 октября пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина).

На ринг вызываются...


Соб. инф.



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Просмотров: 154     6 октября 2018


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