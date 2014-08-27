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Проникновенье наше по планете

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 октября по приглашению своего коллеги публики Эммануэля Макрона посетит Францию с официальным визитом. Как сообщают местные СМИ, в ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

В повестку дня также включены вопросы развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, активизации культурно-гуманитарного обмена. По итогам встреч и переговоров предусматривается подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов.

Проникновенье наше по планете


Соб. инф.



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Просмотров: 133     6 октября 2018


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