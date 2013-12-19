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Из молодых, да ранних

Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в России назначен Ботир Асадов, ранее работавший первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана. В Москве он сменил Бахрома Ашрафханова, назначенного председателем правления НХК «Узбекнефтегаз».

Назначенец - явно не из простых, поскольку сразу после окончания вуза был трудоустроен в Министерство внешних экономических связей, а спустя семь лет получил должность старшего консультанта в Совете национальной безопасности при президенте Узбекистана. В 2015-2017 годах возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в Южное Корее, после чего уже в качестве сенатора укреплял международные отношения и внешнеэкономические связи Узбекистана со странами ближнего и дальнего зарубежья.

 

 

 

Из молодых, да ранних


Соб. инф.



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Просмотров: 439     9 октября 2018


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