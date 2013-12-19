Из молодых, да ранних

Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в России назначен Ботир Асадов, ранее работавший первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана. В Москве он сменил Бахрома Ашрафханова, назначенного председателем правления НХК «Узбекнефтегаз».

Назначенец - явно не из простых, поскольку сразу после окончания вуза был трудоустроен в Министерство внешних экономических связей, а спустя семь лет получил должность старшего консультанта в Совете национальной безопасности при президенте Узбекистана. В 2015-2017 годах возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в Южное Корее, после чего уже в качестве сенатора укреплял международные отношения и внешнеэкономические связи Узбекистана со странами ближнего и дальнего зарубежья.