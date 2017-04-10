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Возвращение блудного

После длительного перерыва, сопровождаемого склоками, доносами, судебными разбирательствами, борьбой за печать, кресло и мифические гранты, председателем Комитета защиты прав личности (КЗПЛ) Международного общества прав человека (МОПЧ, Франкфурт-на-Майне) вновь избран профессор Марат Захидов.

Профессору и ветерану правозащитного движения – 78 лет, но он по-прежнему бодр и с оптимизмом смотрит в светлое будущее. Пресекший незаконную выдачу удостоверений КЗПЛ, оказание правовой помощи за материальное вознаграждение и даже проверку самозванцами работы пограничной службы, он, похоже, останется бессменным руководителем комитета в ближайшие 23 года.

На снимке (слева направо): сопредседатель КЗПЛ Дильрабо Холбаева, председатель Марат Захидов, его заместитель и руководитель Каракалпакской рабочей группы МОПЧ Солижон Абдурахманов, ответственный секретарь КЗПЛ Малика Абдурахманова.

Возвращение блудного

Возвращение блудного


Соб. инф.



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Просмотров: 725     12 октября 2018


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