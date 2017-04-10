Возвращение блудного

После длительного перерыва, сопровождаемого склоками, доносами,
судебными разбирательствами, борьбой за печать, кресло и мифические
гранты, председателем Комитета защиты прав личности (КЗПЛ)
Международного общества прав человека (МОПЧ, Франкфурт-на-Майне) вновь
избран профессор Марат Захидов.
Профессору и ветерану правозащитного движения – 78 лет, но он
по-прежнему бодр и с оптимизмом смотрит в светлое будущее. Пресекший
незаконную выдачу удостоверений КЗПЛ, оказание правовой помощи за
материальное вознаграждение и даже проверку самозванцами работы
пограничной службы, он, похоже, останется бессменным руководителем
комитета в ближайшие 23 года.
На снимке (слева направо):
сопредседатель КЗПЛ Дильрабо Холбаева, председатель Марат Захидов, его
заместитель и руководитель Каракалпакской рабочей группы МОПЧ Солижон
Абдурахманов, ответственный секретарь КЗПЛ Малика Абдурахманова.
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