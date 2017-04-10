Возвращение блудного



После длительного перерыва, сопровождаемого склоками, доносами, судебными разбирательствами, борьбой за печать, кресло и мифические гранты, председателем Комитета защиты прав личности (КЗПЛ) Международного общества прав человека (МОПЧ, Франкфурт-на-Майне) вновь избран профессор Марат Захидов.



Профессору и ветерану правозащитного движения – 78 лет, но он по-прежнему бодр и с оптимизмом смотрит в светлое будущее. Пресекший незаконную выдачу удостоверений КЗПЛ, оказание правовой помощи за материальное вознаграждение и даже проверку самозванцами работы пограничной службы, он, похоже, останется бессменным руководителем комитета в ближайшие 23 года.



На снимке (слева направо) : сопредседатель КЗПЛ Дильрабо Холбаева, председатель Марат Захидов, его заместитель и руководитель Каракалпакской рабочей группы МОПЧ Солижон Абдурахманов, ответственный секретарь КЗПЛ Малика Абдурахманова.







Профессору и ветерану правозащитного движения – 78 лет, но он по-прежнему бодр и с оптимизмом смотрит в светлое будущее. Пресекший незаконную выдачу удостоверений КЗПЛ, оказание правовой помощи за материальное вознаграждение и даже проверку самозванцами работы пограничной службы, он, похоже, останется бессменным руководителем комитета в ближайшие 23 года.