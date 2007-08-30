Десять процентов счастья



Указом президента Узбекистана с 1 ноября 2018 года размеры заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий повышены в 1,1 раза. МРЗП составит 202 730 сумов ($24,57), минимальная пенсия и минимальное пособие инвалидам с детства – 396 500 ($48,06), пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, - 243 300 сумов в месяц ($29,49).



Напомним, что в Узбекистане повышение минимальной зарплаты, пенсий и пособий автоматически увеличивает налогооблагаемую базу субъектов предпринимательства, размеры таможенных сборов, штрафов и иных обязательных гражданами платежей, осуществляемых юридическими и физическими лицами. Кроме того, указы подобного рода служат предвестником роста тарифов на коммунальные услуги и общего роста цен абсолютно на всё. Как правило, цены растут куда существеннее символических надбавок к зарплате, пенсиям и пособиям.



