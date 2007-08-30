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Десять процентов счастья

Указом президента Узбекистана с 1 ноября 2018 года размеры заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий повышены в 1,1 раза. МРЗП составит 202 730 сумов ($24,57), минимальная пенсия и минимальное пособие инвалидам с детства – 396 500 ($48,06), пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, - 243 300 сумов в месяц ($29,49).

Напомним, что в Узбекистане повышение минимальной зарплаты, пенсий и пособий автоматически увеличивает налогооблагаемую базу субъектов предпринимательства, размеры таможенных сборов, штрафов и иных обязательных гражданами платежей, осуществляемых юридическими и физическими лицами. Кроме того, указы подобного рода служат предвестником роста тарифов на коммунальные услуги и общего роста цен абсолютно на всё. Как правило, цены растут куда существеннее символических надбавок к зарплате, пенсиям и пособиям.

Десять процентов счастья


Соб. инф.



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Просмотров: 433     14 октября 2018


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