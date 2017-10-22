Шашлык подменяет историю



8 – 13 октября 2018 года



В газетах 9 октября опубликован большой отчет УзА, озаглавленный «Начинается новая веха в узбекско-французских отношениях». В нем рассказывается о первом дне пребывания президента страны во Франции. Все ведущие газеты республики 10 октября опубликовали материалы УзА о втором дне визита главы государства в Париж под заголовком «Узбекистан – Франция: на пути расширения и укрепления долгосрочного взаимовыгодного партнерства.



В этот же день газеты «Халк сузи» и «Народное слово» на развороте под заголовком «Франция открывает Узбекистану «окно в Европу» опубликовали серию материалов, посвященных узбекско-французскому сотрудничеству.



Узбекские печатные СМИ 11 октября перепечатали сообщение УзА, озаглавленное «Рассмотрены вопросы оборонного строительства и развития Вооруженных Сил». В нем говорится, что президент провел служебное совещание по вопросам оборонного строительства и развития вооруженных сил страны.



Также на первых полосах газеты поместили материал «Успешное завершение года и достижение основных макроэкономических показателей – важная задача» - о совещании, на котором состоялось обсуждение состояния социально-экономического развития страны по итогам 9 месяцев текущего года, а также ожидаемых к концу года результатов.



Республиканские газеты 12 октября распространили сообщение «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Республики Казахстан». «В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы многопланового двустороннего сотрудничества в контексте достигнутых ранее договорённостей на высшем уровне», - сказано в тексте.



Также газеты опубликовали информацию УзА «Президент Республики Узбекистан принял Верховного имама Египта, руководителя комплекса Аль-Азхар».



Кроме того, в этот день в печати опубликован указ «О дополнительных мерах по упрощению процедур реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и прав на земельные участки» и постановление «О мерах по созданию малых промышленных зон в Бухарской области».



В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА «Реформы в сельском хозяйстве, как и в других сферах, служат интересам народа». В нем говорится о том, что президент 12 октября в целях ознакомления с ходом осуществляемых в сельском хозяйстве реформ и хлопкоуборочного сезона посетил фермерское хозяйство «Валихон ота» Букинского района Ташкентской области.



Кроме того, в печати опубликовано постановление президента «О мерах по упорядочению сферы народной медицины в Республике Узбекистан».



Также СМИ распространили сообщение «Президент Республики Узбекистан встретился с главами оборонных ведомств стран-участниц СНГ» и небольшой отчет УзА «Заседание Совета министров обороны СНГ». «Приветствуя глав делегаций, Президент нашей страны с удовлетворением отметил, что проведение впервые в Ташкенте заседания Совета министров обороны СНГ является свидетельством нового этапа участия Узбекистана в деятельности Содружества», - сказано в тексте.



Ряд изданий опубликовали заметку УзА, о том, что суд рассмотрел дело о попытке убийства сотрудника Бюро принудительного исполнения при прокуратуре. Подсудимый приговорен к 10 годам и трем месяцам лишения свободы.



В номере «Правды Востока» от 11 октября опубликована статья «Им на сцене не место?», в которой поднимается вопрос о том, нужен ли цирк с животными? Автор посетила ташкентский цирк и посмотрела, в каких условиях там находятся дрессированные животные. «Делаем все возможное для их благополучия - ежедневный медосмотр, хорошее питание. Их здесь любят. Подумайте сами, зачем иначе артистам посвящать им всю свою жизнь. Разговоры относительно жестокого обращения преувеличены и не соответствуют действительности. Кому это выгодно? Не знаю. Не отрицаем имеющихся проблем с условиями содержания зверей. Здание давно нуждается в капитальном ремонте. На первый взгляд, может показаться, что обстановка недостойна благородного тигра или льва. Но мы делаем все, что в наших силах. На будущий год запланирована большая реконструкция. После ее завершения, как сотрудники цирка, так и животные обретут достойнейшие условия для работы», - рассказал замдиректора цирка.



В издании «Инсон ва конун» 9 октября опубликован материал под заголовком «О тех, кто зарабатывает на жестокости». Автор рассказывает, что в пригороде Ташкента организуются собачьи бои. «Те, кто зарабатывает на этом себе на жизнь, содержит семью, не останавливается ни перед чем, даже вовлекая в это жуткое зрелище детей», - пишет журналист.



Газета «Хуррият» 10 октября начала публиковать материал Виктора Илюхина «Миллионы Гдляна: легенда или правда?».



В этом же издании опубликована статья пол заголовком «Беги бомбила, рейд начинается?». В ней рассказывается о проблемах транспортного обеспечения жителей Самаркандской области. Как сообщается, большинство жителей пользуются услугами Damas, большинство из которых работают без какого-либо юридического оформления. «Если попадете в день рейда, вам придется либо отказаться от запланированной поездки, либо идти пешком, так как водители Damas на работу не выходят», - пишет автор. Журналист обращает внимание на то, что власти многие годы охотятся за «бомбилами», штрафуют их, но не думают о том, чтобы сделать привлекательным получении лицензии и работы официально. Ведь альтернативы им все равно нет.



Газета «Ишонч» опубликовала реплику под заголовком «Жизнь проходит с заботами об угле». Речь о том, что в Андижанской области топливо продают по завышенным ценам, а сама его реализация доведена до абсурда, когда документы на уголь получают в одном месте, в другом загружают, а в третьем взвешивают. Между этими объектами есть приличное расстояние и везде очереди.



Еженедельное издание «Оила даврасида» под рубрикой «Актуальная тема» опубликовало большую статью «Где пять миллиардов для «Биби ханум»? В материале рассказывается о том, что охрана и реставрация памятников старины не осуществляются должным образом. Немало архитектурных памятников уничтожено, есть случаи их безнадзорного использования предпринимателями. Бюджетные средства, выделенные на реставрацию, разбазариваются.



