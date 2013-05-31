По мнению подавляющего большинства экспертов, Казахстан уверенно движется к статусу социального государства, разрабатывая свой аналог всемирно известной «скандинавской модели». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новую стратегию страны, главным приоритетом которой он обозначил рост благосостояния граждан, повышение уровня доходов и качества жизни.

Казахстан занимает достойное место в международном рейтинге социального развития и благосостояния граждан (прим. The Legatum Prosperity Index). 72-я позиция – ровно середина списка среди государств всего мира и лучшее место среди всех стран бывшего Советского Союза. Только за последний год с небольшим, Казахстан взлетел в рейтинге сразу на 11 позиций и сейчас по уровню доступа к образованию и его качеству, например, занимает 35-ю строчку.

Динамика Казахстана в этом рейтинге отражает те качественные изменения, которые происходят в стране за последние десятилетия. Страна планомерно идет к созданию социального государства, нацеленного, в первую очередь, на обеспечение благосостояния своих граждан, а уже потом на удовлетворение каких-то политических амбиций. Это, собственно, и подтвердил Нурсултан Назарбаев в своем недавнем обращении к народу.

Так, в Казахстане планируют значительно повысить расходы на образование, науку и здравоохранение. Сейчас 10% от ВВП на эти сферы тратят только в развитых государствах. Часть этих денег пойдет на повышение зарплат медикам. Хотя работы у них, возможно, станет меньше. Ведь здоровый образ жизни в Казахстане отныне возводят в ранг национальной идеологии. В стране планируют начать масштабную стройку физкультурно-оздоровительных комплексов, провести полную модернизацию больниц и госпиталей и беспрецедентно повысить контроль за качеством воды и продуктов питания.

Казахстан также меняет и подход к образованию, даже несмотря на то что нынешняя модель успешно работает. Напомню, что в мировом рейтинге страна по этому показателю входит в топ-35. Однако, стремиться еще есть к чему. Будущие квалифицированные кадры в Казахстане теперь начнут готовить с детского сада, все школы перейдут на международные стандарты, а ВУЗы будут оценивать не по количеству «звездных» преподавателей или стоимости обучения, а по тому, насколько успешно находят работу их выпускники.

Строительство новых домов, льготная ипотека, комфортная городская среда и усиление безопасности на улицах – все эти аспекты должны стать пазлами новой социально-экономической картины Казахстана в ближайшие годы. В стране оказывают огромную поддержку развитию бизнеса. Условия для открытия своего дела в Казахстане - одни из самых привлекательных в мире. Налоговая амнистия, льготные кредиты и отсутствие проверок дают возможность начинающим предпринимателям встать на ноги и расти дальше. Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 30 %, в планах властей Казахстана довести эту цифру до 50 %.

Оставшуюся долю ВВП в Казахстане планируют покрывать отнюдь не за счет нефтяных доходов. Хотя цена на черное золото снова на взлете и, казалось бы, можно просто сидеть на месторождениях, добывать больше и зарабатывать больше. Но в Астане никогда не страдали «голландской болезнью» и не полагались только на один сектор экономики. Казахстан делает ставку на сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность. В следующие три года страна потратит дополнительно на развитие этих сфер почти полтора миллиарда долларов. Кроме того, в Казахстане будет создан Фонд прямых инвестиций в несырьевой сектор, который будет осуществлять свою деятельность по принципу соинвестирования с иностранными партнерами.

Эти меры, думается, позволят сформировать новые стабильные источники роста казахстанской экономики, стимулировать приток инвестиций и способствовать свободе рынка. А это, в свою очередь, будет влиять напрямую на благосостояние граждан и уровень их доходов. Что, собственно и является конечной декларируемой целью всех преобразований, которые затеяли казахстанские власти.

Ту модель социального государства, которую разрабатывает Казахстан, можно сравнить со «скандинавской». О ней часто говорят, как о симбиозе наиболее удачных элементов капитализма и социализма. В основе модели - капитализм, слабые стороны которого исправлены лучшими практиками социализма, а вся система выстроена так, чтобы она работала исключительно на благо населения.

Насколько успешна «скандинавская модель» экономического развития можно судить по уровню ВВП на душу населения государств этого региона и тем местам, которые они занимают во всевозможных мировых рейтингах, индексах благосостояния и списках самых счастливых стран. Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия неизменно находятся в первой десятке.

Стабильность экономики, социальная мобильность, всеобщая занятость, одинаковый доступ к образованию и здравоохранению, перераспределение богатства – отличительные черты, которые уже обрели эти скандинавские страны, и которые обретает Казахстан сейчас, создавая свою уникальную модель социального государства, с учетом исторического прошлого и пока еще скромного по мировым меркам опыта независимости.

Абдусамат Сапарбаев







