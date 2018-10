Правительство Узбекистана за подписью Ачилбая Раматова направило письмо в адрес исполнительного комитета и комиссии по этике Международной ассоциации бокса (AIBA), в котором подтвердило «полную и безоговорочную поддержку» Гафуру Рахимову на предстоящих в ноябре 2018 года выборах президента этой авторитетной спортивной организации.



«Для нашей страны было бы огромной честью, если во главе AIBA, одной из ведущих олимпийских международных федераций, станет гражданин Узбекистана», - сказано в послании. И чуть ниже: «Мы также хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить: любые утверждения о преступной деятельности Гафура Рахимова, тиражируемые некоторыми средствами массовой информации, не являются правдивыми».



Об этом и другом в эксклюзивном интервью изданию Around The Rings (ATR) рассказал сам Гафур Рахимов, временно исполняющий обязанности президента AIBA. Отвечая на вопросы, он в очередной раз опроверг свою принадлежность к организованной преступности, заявив, что «никогда не участвовал в транснациональных преступных организациях».



В дискредитации его на международном уровне Г. Рахимов обвинил дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову, сторонники которой предоставили в Казначейство США лживые сведения. «Новое руководство Узбекистана знает, кто стоял за этими ложными заявлениями и как они были переправлены властям США», - добавил он.



Комментируя слухи о вероятности добровольной отставки с поста временно исполняющего обязанности президента AIBA в канун выборов из-за якобы существующего давления национальных федераций, не желающих подвергать риску олимпийский статус бокса, Гафур Рахимов выразил надежду, что федерациям-членам AIBA все же позволят принять самостоятельное независимое решение».



- Я убежден, что мы сможем наладить хорошее сотрудничество между МОК и AIBA, если же этого не произойдет, я никогда не стану препятствовать олимпийскому будущему бокса, - сказал он.



По-мужски: «не препятствовать», потому что бокс важнее. Пусть и отдал его развитию и популяризации большую часть своей жизни. Тот редкий случай, когда человек видит спорт в себе, а не себя в спорте.



Напомним, что на сегодняшний день Г. Рахимов является единственным кандидатом на пост президента AIBA на выборах, которые состоятся 2-3 ноября в Москве. Заявка на пост кандидата в президенты Серика Конакбаева, возглавляющего Азиатскую боксерскую конфедерацию, не была принята в виду отсутствия необходимой поддержки национальных федераций.



P. S. Интернет издание Around the Rings («Вокруг колец»), расположенное в США, является наиболее уважаемым изданием, освещающем события в международном Олимпийском движении.



