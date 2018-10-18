Светлый Путь



18 октября в Узбекистан по приглашению президента этой страны Шавката Мирзиёева с государственным визитом прибывает президент Российской Федерации Владимир Путин. Как следует из официальной информации, главы государств обменяются мнениями о состоянии двусторонних отношений, обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества, практической реализации новых совместных проектов и программ в различных областях.



По итогам переговоров на высшем уровне предусмотрено принятие Совместного заявления глав государств, подписание Программы экономического сотрудничества на 2019-2024 годы, Программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы, соглашения о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, «дорожной карты» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа» и целого ряда других важных двусторонних документов.



По сообщению агентства





По итогам переговоров на высшем уровне предусмотрено принятие Совместного заявления глав государств, подписание Программы экономического сотрудничества на 2019-2024 годы, Программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы, соглашения о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, «дорожной карты» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа» и целого ряда других важных двусторонних документов.По сообщению агентства УзА , в ходе визита ожидается заключение крупных инвестиционных договоров и торговых контрактов между регионами и деловыми кругами Узбекистана и России.