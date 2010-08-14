 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Бедность - не порок, а примета времени
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Бедность - не порок, а примета времени

15 – 20 октября 2018 года

Все республиканские газеты 16 октября опубликован указ «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий».

В этот же день СМИ распространили сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Туркменистана».

В печатных СМИ 17 октября опубликован материал УзА «Обсуждены вопросы развития химической промышленности». В нем говорится о том, что президент провел совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности, привлечения в отрасль иностранных инвестиций и современных технологий.

Кроме того, на первых страницах газет помещен анонс «О государственном визите Президента Российской Федерации». Также СМИ распространили постановление президента «О мерах по совершенствованию службы скорой медицинской помощи в Республике Узбекистан».

Республиканские издания 18 октября опубликовали постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки».

В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА «Узбекистан и Россия укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества». «Главы государств с удовлетворением отметили, что общий объем подписанных в рамках визита документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах составил 25 миллиардов долларов США», - говорится в сообщении.

Также в узбекских СМИ публикуется материал УзА «Новый этап в межрегиональном и энергетическом сотрудничестве».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» в течение недели были опубликованы законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием выборов председателя (аксакала) схода граждан», «О выборах председателя (аксакала) схода граждан»,  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы обеспечения социальной защиты населения и оказания жилищно-коммунальных услуг», «О частных агентствах занятости», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственной таможенной службе» «О государственной таможенной службе (новая редакция)».

Узбекские СМИ опубликовали серию материалов, посвященных Дню принятия Закона «О государственном языке», который отмечается 21 октября.

Ряд изданий 17 октября опубликовали заметку под заголовком «В Термезе начало работу консульство Афганистана». В ней говорится о состоявшейся торжественной церемонии, посвященной открытию Генерального консульства Исламской Республики Афганистан.

Узбекские СМИ 18 октября опубликовали информацию УзА «В Москве откроют памятник Первому Президенту нашей страны». «Между Президентом Владимиром Путиным и основателем независимого Узбекистана, великим государственным деятелем Исламом Каримовым были дружеские отношения. Искренняя дружба заложила основу для стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Владимир Путин и российский народ помнят Ислама Каримова как выдающегося человека, самоотверженно трудившегося во имя развития Узбекистана и благополучия его народа, обеспечившего мир и стабильность в самые неспокойные времена. По праву признается его мудрая политика по укреплению узбекско-российского сотрудничества, основанного на принципах миролюбия, великодушия, взаимного согласия и равного партнерства», - говорится в заметке.

А 19 октября газеты перепечатали сообщение УзА «В Москве установлен памятник Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову».

Газета «Правда Востока» 20 октября перепечатала интервью с известным кулинаром Сталиком Ханкишиевым, опубликованное информационным агентством Sputnik, озаглавив его «Прекрасная симфония национальной кухни».

Газета «Хуррият» 17 октября продолжает ранее начатую публикацию статьи Виктора Илюхина «Миллионы Гдляна: легенда или правда?».

Газета «Махалла» 20 октября опубликовала критический материал под заголовком «Все по-прежнему…». Автор пишет о том, что в сельских школах, как не было условий для занятий спортом, так и нет. Журналист рассказал о своих впечатлениях от посещения школ в Навоийской области. По его данным, в большинстве учебных заведений спортзалы требуют капитального ремонта, оснащения необходимым инвентарем. «В спортивных залах полы в заплатах, стены в подтеках, в душевых нет воды», - пишет автор. Правда, признает, что удалось увидеть и такие школы, где есть прекрасные спортзалы. Но они пустуют после уроков, потому, что нет спортивных секций.
 
Еженедельное издание «Жамият» под рубрикой «Общественный контроль» опубликовала большую статью, озаглавленную «Хватает ли зарплаты на жизнь»? Автор беседует с представителями разных профессий, которые делятся о том, сколько они зарабатывают, и сколько приходится тратить. Затем приходит к заключению, что собеседники с трудом сводят концы с концами. Деньги уходят на продукты питания, на коммунальные платежи, на школьные принадлежности, на оплату за обучение в вузах…

«А когда они будут жить для себя? Когда им станут понятными понятия о внутреннем и внешнем туризме? Сколько времени понадобиться для того, чтобы собрать деньги для тур поездки? И вообще, возможно ли это? Да, но для этого нужно брать дополнительную работу, трудиться по выходным дням. Вопросов много, ответов нет», - заключает автор.

Бедность - не порок, а примета времени


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 832     21 октября 2018


Пересечения по теме
  • Кушать хочется, а денег нету 14 августа 2010 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Иностранцам, конечно, виднее 8 марта 2014 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • 25-30 сентября 2006 года 30 сентября 2006 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • 4-9 сентября 2006 года 9 сентября 2006 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Главное - снять деньги с дехкан 30 сентября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Счастья полные штаны 21 февраля 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Свет мой, зеркальце, скажи... 5 апреля 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • 11-16 декабря 2006 года 16 декабря 2006 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Хочу всё знать 2 ноября 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Зато мы делаем Matizы… 5 мая 2012 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Проституция - явление чуждое 30 июля 2007 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • От Франтсии до Мукулистона и Полпши 3 июня 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Он ведь с красным знаменем цвета одного 21 сентября 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Сколько жён в самый раз? 3 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Мы хлеба горбушку - и ту пополам 30 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции


    •
     
    Архив новостей
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Бедность - не порок, а примета времени
      21 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Эх, раз, еще раз, еще много-много...
      20 октября 2018 в рубрике Власть
    3. Памятник первому
      18 октября 2018 в рубрике Факт
    4. О пользе молчания
      18 октября 2018 в рубрике Бывает...
    5. Светлый Путь
      18 октября 2018 в рубрике Связи
    6. Было бы огромной честью...
      18 октября 2018 в рубрике Лица
    7. К статусу социального государства
      17 октября 2018 в рубрике Братья
    8. Десять процентов счастья
      14 октября 2018 в рубрике Факт
    9. Шашлык подменяет историю
      14 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    10. Возвращение блудного
      12 октября 2018 в рубрике Лица
    11. На Тау Ките живут в красоте
      10 октября 2018 в рубрике Ракурс
    12. Любовь моя, Узбекистан
      9 октября 2018 в рубрике Культура
    13. Подрывов больше не будет
      9 октября 2018 в рубрике Братья
    14. Из молодых, да ранних
      9 октября 2018 в рубрике Назначения
    15. Не задушить бы в объятиях
      6 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Проникновенье наше по планете
      6 октября 2018 в рубрике Связи
    17. На ринг вызываются...
      6 октября 2018 в рубрике Ситуация
    18. Ну очень способный юноша. На гадости
      5 октября 2018 в рубрике Ракурс
    19. Пятьдесят оттенков серого вещества
      5 октября 2018 в рубрике Бывает...
    20. Лучше много раз по разу
      4 октября 2018 в рубрике Связи
    21. Предоставлена информация о конгрессе
      4 октября 2018 в рубрике Спорт
    22. Какое небо голубое…
      4 октября 2018 в рубрике Ракурс
    23. Кандидат на $400 тысяч
      4 октября 2018 в рубрике Назначения
    24. Ближе к Путину
      3 октября 2018 в рубрике Факт
    25. Бхай, бхай
      2 октября 2018 в рубрике Связи
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Ну очень способный юноша. На гадости  (10780 просмотров)
      5 октября 2018 с сайта Ракурс
    2. Почему мы отказались от плова  (8189 просмотров)
      21 сентября 2018 с сайта Ситуация
    3. Какое небо голубое…  (7752 просмотров)
      4 октября 2018 с сайта Ракурс
    4. Тушите свет  (6491 просмотров)
      28 сентября 2018 с сайта Ситуация
    5. Наставление для девушек  (6051 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Ракурс
    6. На Тау Ките живут в красоте  (5869 просмотров)
      10 октября 2018 с сайта Ракурс
    7. Ещё не покакал, а уже заплати  (5670 просмотров)
      28 сентября 2018 с сайта Парламент
    8. Кандидат на $400 тысяч  (5643 просмотров)
      4 октября 2018 с сайта Назначения
    9. Пятьдесят оттенков серого вещества  (5606 просмотров)
      5 октября 2018 с сайта Бывает...
    10. Возвращение Талиба  (5025 просмотров)
      27 сентября 2018 с сайта Факт
    11. Проникновенье наше по планете  (4975 просмотров)
      6 октября 2018 с сайта Связи
    12. На ринг вызываются...  (4880 просмотров)
      6 октября 2018 с сайта Ситуация
    13. Из молодых, да ранних  (4878 просмотров)
      9 октября 2018 с сайта Назначения
    14. Первый учитель  (4676 просмотров)
      1 октября 2018 с сайта Дата
    15. Мало давали, потому и забрали?  (4529 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Бывает...
    16. Тире между двумя датами  (4529 просмотров)
      2 октября 2018 с сайта Бывает...
    17. Возвращение блудного  (4503 просмотров)
      12 октября 2018 с сайта Лица
    18. Это наша с тобой биография  (4370 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Факт
    19. Праздник в штатском  (4173 просмотров)
      24 сентября 2018 с сайта Ракурс
    20. Лучше много раз по разу  (3719 просмотров)
      4 октября 2018 с сайта Связи
    21. Ни шагу назад  (3678 просмотров)
      26 сентября 2018 с сайта Лица
    22. Десять процентов счастья  (3672 просмотров)
      14 октября 2018 с сайта Факт
    23. Бхай, бхай  (3586 просмотров)
      2 октября 2018 с сайта Связи
    24. Не задушить бы в объятиях  (3449 просмотров)
      6 октября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. Стучите и обрящете  (3437 просмотров)
      25 сентября 2018 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства