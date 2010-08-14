Бедность - не порок, а примета времени



15 – 20 октября 2018 года



Все республиканские газеты 16 октября опубликован указ «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий».



В этот же день СМИ распространили сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Туркменистана».



В печатных СМИ 17 октября опубликован материал УзА «Обсуждены вопросы развития химической промышленности». В нем говорится о том, что президент провел совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности, привлечения в отрасль иностранных инвестиций и современных технологий.



Кроме того, на первых страницах газет помещен анонс «О государственном визите Президента Российской Федерации». Также СМИ распространили постановление президента «О мерах по совершенствованию службы скорой медицинской помощи в Республике Узбекистан».



Республиканские издания 18 октября опубликовали постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки».



В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА «Узбекистан и Россия укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества». «Главы государств с удовлетворением отметили, что общий объем подписанных в рамках визита документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах составил 25 миллиардов долларов США», - говорится в сообщении.



Также в узбекских СМИ публикуется материал УзА «Новый этап в межрегиональном и энергетическом сотрудничестве».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» в течение недели были опубликованы законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием выборов председателя (аксакала) схода граждан», «О выборах председателя (аксакала) схода граждан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы обеспечения социальной защиты населения и оказания жилищно-коммунальных услуг», «О частных агентствах занятости», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственной таможенной службе» «О государственной таможенной службе (новая редакция)».



Узбекские СМИ опубликовали серию материалов, посвященных Дню принятия Закона «О государственном языке», который отмечается 21 октября.



Ряд изданий 17 октября опубликовали заметку под заголовком «В Термезе начало работу консульство Афганистана». В ней говорится о состоявшейся торжественной церемонии, посвященной открытию Генерального консульства Исламской Республики Афганистан.



Узбекские СМИ 18 октября опубликовали информацию УзА «В Москве откроют памятник Первому Президенту нашей страны». «Между Президентом Владимиром Путиным и основателем независимого Узбекистана, великим государственным деятелем Исламом Каримовым были дружеские отношения. Искренняя дружба заложила основу для стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Владимир Путин и российский народ помнят Ислама Каримова как выдающегося человека, самоотверженно трудившегося во имя развития Узбекистана и благополучия его народа, обеспечившего мир и стабильность в самые неспокойные времена. По праву признается его мудрая политика по укреплению узбекско-российского сотрудничества, основанного на принципах миролюбия, великодушия, взаимного согласия и равного партнерства», - говорится в заметке.



А 19 октября газеты перепечатали сообщение УзА «В Москве установлен памятник Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову».



Газета «Правда Востока» 20 октября перепечатала интервью с известным кулинаром Сталиком Ханкишиевым, опубликованное информационным агентством Sputnik, озаглавив его «Прекрасная симфония национальной кухни».



Газета «Хуррият» 17 октября продолжает ранее начатую публикацию статьи Виктора Илюхина «Миллионы Гдляна: легенда или правда?».



Газета «Махалла» 20 октября опубликовала критический материал под заголовком «Все по-прежнему…». Автор пишет о том, что в сельских школах, как не было условий для занятий спортом, так и нет. Журналист рассказал о своих впечатлениях от посещения школ в Навоийской области. По его данным, в большинстве учебных заведений спортзалы требуют капитального ремонта, оснащения необходимым инвентарем. «В спортивных залах полы в заплатах, стены в подтеках, в душевых нет воды», - пишет автор. Правда, признает, что удалось увидеть и такие школы, где есть прекрасные спортзалы. Но они пустуют после уроков, потому, что нет спортивных секций.



Еженедельное издание «Жамият» под рубрикой «Общественный контроль» опубликовала большую статью, озаглавленную «Хватает ли зарплаты на жизнь»? Автор беседует с представителями разных профессий, которые делятся о том, сколько они зарабатывают, и сколько приходится тратить. Затем приходит к заключению, что собеседники с трудом сводят концы с концами. Деньги уходят на продукты питания, на коммунальные платежи, на школьные принадлежности, на оплату за обучение в вузах…



«А когда они будут жить для себя? Когда им станут понятными понятия о внутреннем и внешнем туризме? Сколько времени понадобиться для того, чтобы собрать деньги для тур поездки? И вообще, возможно ли это? Да, но для этого нужно брать дополнительную работу, трудиться по выходным дням. Вопросов много, ответов нет», - заключает автор.



Все республиканские газеты 16 октября опубликован указ «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий».В этот же день СМИ распространили сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Туркменистана».В печатных СМИ 17 октября опубликован материал УзА «Обсуждены вопросы развития химической промышленности». В нем говорится о том, что президент провел совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности, привлечения в отрасль иностранных инвестиций и современных технологий.Кроме того, на первых страницах газет помещен анонс «О государственном визите Президента Российской Федерации». Также СМИ распространили постановление президента «О мерах по совершенствованию службы скорой медицинской помощи в Республике Узбекистан».Республиканские издания 18 октября опубликовали постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки».В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА «Узбекистан и Россия укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества». «Главы государств с удовлетворением отметили, что общий объем подписанных в рамках визита документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах составил 25 миллиардов долларов США», - говорится в сообщении.Также в узбекских СМИ публикуется материал УзА «Новый этап в межрегиональном и энергетическом сотрудничестве».В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» в течение недели были опубликованы законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием выборов председателя (аксакала) схода граждан», «О выборах председателя (аксакала) схода граждан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы обеспечения социальной защиты населения и оказания жилищно-коммунальных услуг», «О частных агентствах занятости», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственной таможенной службе» «О государственной таможенной службе (новая редакция)».Узбекские СМИ опубликовали серию материалов, посвященных Дню принятия Закона «О государственном языке», который отмечается 21 октября.Ряд изданий 17 октября опубликовали заметку под заголовком «В Термезе начало работу консульство Афганистана». В ней говорится о состоявшейся торжественной церемонии, посвященной открытию Генерального консульства Исламской Республики Афганистан.Узбекские СМИ 18 октября опубликовали информацию УзА «В Москве откроют памятник Первому Президенту нашей страны». «Между Президентом Владимиром Путиным и основателем независимого Узбекистана, великим государственным деятелем Исламом Каримовым были дружеские отношения. Искренняя дружба заложила основу для стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Владимир Путин и российский народ помнят Ислама Каримова как выдающегося человека, самоотверженно трудившегося во имя развития Узбекистана и благополучия его народа, обеспечившего мир и стабильность в самые неспокойные времена. По праву признается его мудрая политика по укреплению узбекско-российского сотрудничества, основанного на принципах миролюбия, великодушия, взаимного согласия и равного партнерства», - говорится в заметке.А 19 октября газеты перепечатали сообщение УзА «В Москве установлен памятник Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову».Газета «Правда Востока» 20 октября перепечатала интервью с известным кулинаром Сталиком Ханкишиевым, опубликованное информационным агентством Sputnik, озаглавив его «Прекрасная симфония национальной кухни».Газета «Хуррият» 17 октября продолжает ранее начатую публикацию статьи Виктора Илюхина «Миллионы Гдляна: легенда или правда?».Газета «Махалла» 20 октября опубликовала критический материал под заголовком «Все по-прежнему…». Автор пишет о том, что в сельских школах, как не было условий для занятий спортом, так и нет. Журналист рассказал о своих впечатлениях от посещения школ в Навоийской области. По его данным, в большинстве учебных заведений спортзалы требуют капитального ремонта, оснащения необходимым инвентарем. «В спортивных залах полы в заплатах, стены в подтеках, в душевых нет воды», - пишет автор. Правда, признает, что удалось увидеть и такие школы, где есть прекрасные спортзалы. Но они пустуют после уроков, потому, что нет спортивных секций.Еженедельное издание «Жамият» под рубрикой «Общественный контроль» опубликовала большую статью, озаглавленную «Хватает ли зарплаты на жизнь»? Автор беседует с представителями разных профессий, которые делятся о том, сколько они зарабатывают, и сколько приходится тратить. Затем приходит к заключению, что собеседники с трудом сводят концы с концами. Деньги уходят на продукты питания, на коммунальные платежи, на школьные принадлежности, на оплату за обучение в вузах…