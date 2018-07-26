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Дан приказ ему в «Мавлянов»

3200 человек привлекла администрация АО «Узмекомбинат» на хлопковые поля фермерских хозяйств «Бекабад», «Новбахор», «Улугбек» и «Мавлянов», чтобы помочь собрать урожай «белого золота» до последней коробочки в строго отведенные сроки. Так откликнулось на призыв партии и правительства ООО SFI Management Group, получившее в дар (простите, в доверительное управление) АО «Узмекомбинат», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узвторцветмет» и еще много чего.

Если сказать, что общая численность персонала металлургического предприятия составляет 8752 человека, вклад иностранной компании с узбекскими собственниками в хлопковую страду-2018 станет еще более наглядным.

По словам работников комбината, переславшим в редакцию приказ и. о. генерального директора, поездка на сбор урожая хлопка-сырца была организована на сугубо добровольной основе. Хочешь – езжай. Не хочешь – свободен.

Дан приказ ему в «Мавлянов»

Дан приказ ему в «Мавлянов»


Соб. инф.



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Просмотров: 1931     22 октября 2018


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