Дан приказ ему в «Мавлянов»



3200 человек привлекла администрация АО «Узмекомбинат» на хлопковые поля фермерских хозяйств «Бекабад», «Новбахор», «Улугбек» и «Мавлянов», чтобы помочь собрать урожай «белого золота» до последней коробочки в строго отведенные сроки. Так откликнулось на призыв партии и правительства ООО SFI Management Group, получившее в дар (простите, в доверительное управление) АО «Узмекомбинат», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узвторцветмет» и еще много чего.



Если сказать, что общая численность персонала металлургического предприятия составляет 8752 человека, вклад иностранной компании с узбекскими собственниками в хлопковую страду-2018 станет еще более наглядным.



По словам работников комбината, переславшим в редакцию приказ и. о. генерального директора, поездка на сбор урожая хлопка-сырца была организована на сугубо добровольной основе. Хочешь – езжай. Не хочешь – свободен.

