Птица двойного назначения

Humo – так, исходя из итогов голосования, решил назвать Национальную розничную платежную систему страны Центральный банк Узбекистана. Предлагая название, граждане, скорее всего, подразумевали мифическую Птицу Счастья, запечатлённую на Государственном Гербе страны. Однако, мало кому известно, что в древней персидско-тюркской мифологии Хумо – это ещё и аналог русского Соловья-разбойника. Хищная и коварная, она пряталась в ветвях деревьев на караванных тропах, а с наступлением темноты грабила и убивала купцов.

В начале девяностых предостеречь от возведения Хумо в статус национального символа попытался хорошо образованный, но не имеющий доступа к персонам во власти историк. Не в силах достучаться до президента и парламента, он принес свою статью в одно из авторитетных изданий Узбекистана. Материал с интересом прочитали, но пока его готовили к печати, был принят Закон «О Государственном Гербе Республики Узбекистан». Понятно, что после решения, принятого на высшем политическом уровне, статью отправили в архив.

Легенду про загадочную Птицу Счастья, о которой все слышали, но никто никогда не видел (именно так), по заданию «сверху» сочинил журналист, работавший в официальном республиканском издании. К годовщине принятия закона о Государственном Гербе материал был опубликован на первой полосе ведущей газеты. История, якобы рассказанная журналисту аксакалом одного из высокогорных кишлаков, стала жить своей жизнью.

Стоит отметить, что в начале девяностых было достаточно казусов, связанных с символикой и названиями. К примеру, нынешний памятник Тамерлану (Амиру Тимуру) в центре Ташкента – это косметически измененный памятник борцам с басмачеством, заказанный парторганизацией Джизакской области к 70-летию Великой Октября. В 1987 году даже в Узбекистане начался постепенный пересмотр достижений и ценностей периода коммунистического правления. Чуткое к политической конъюнктуре руководство Джизакской области о заказе забыло. Чтобы адаптировать памятник к новым политическим реалиям, понадобилось лишь изменить внешность всадника, убрав будёновку и вылепив лицо по лекалам антрополога Герасимова.

В этот же ряд можно поставить историю с первым паспортом гражданина Республики Узбекистан, на обложке и титульном листе которого красовалась надпись: «Фукаро паспорти». В арабском языке одно из значений слова «фукаро» - бедняк, нищий.

Так и живём. В строгом соответствии с определением. Типичный пример материализации слова.