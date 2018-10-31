 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Великолепная пятёрка
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Великолепная пятёрка

Международный Валютный Фонд опубликовал новый прогноз роста мировой экономики и отдельных географических регионов. Центральная Азия на общем фоне выглядит более чем перспективно. Оптимизм экспертов Фонда по поводу центрально-азиатского региона во многом обусловлен сменой настроения инвесторов и крупных рыночных игроков. Центральная Азия, наконец, успешно избавляется от статуса разобщенного и непредсказуемого региона. Если раньше инвесторы в большинстве своем охотно шли только в Казахстан, то теперь налаживают связи и с другими республиками. Не без помощи официальной Астаны. На долю Казахстана все еще приходится 70 % всех инвестиций в Центральную Азию, но власти республики не жадничают и охотно рекламируют соседей своим партнерам. Через Казахстан или по его опыту страны ЦА налаживают связи и подписывают контракты с компаниями Европы и Персидского залива.
 
Казахстан и сам выступает в роли инвестора для региона. Астана спонсирует программы помощи и стратегии развития стран Центральной Азии. Хотя, казалось бы, зачем Казахстану повышать конкурентоспособность соседей? Мотивы очевидны: экономическое благосостояние соседних стран, считают в Казахстане, гарантирует стабильную и предсказуемую ситуацию на границах, правильный имидж всего региона в глазах мировой бизнес-общественности и, наконец, успешную торговлю на коротком плече. 

Потенциал внутренней торговли в Центральной Азии – огромный. Учитывая номенклатуру экспортных товаров всей пятерки, можно смело сказать, что при желании Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан могли бы обеспечить друг друга всем самым необходимым: продуктами питания, энергоносителями, текстилем, техникой. Регион в этом плане совершенно самодостаточен. 

Говоря об интеграционных инициативах Казахстана важно понимать, что именно они и стали тем драйвером, который способствовал налаживанию сотрудничества между странами и смене имиджа региона. 

Сейчас Казахстан, пользуясь солидным авторитетом на международной арене, пытается наладить экономические контакты теперь уже всего региона в его новом объединенном качестве с другими игроками на континенте: Россией, Китаем и Европейским Союзом. Сотрудничество с ними позволит Центральной Азии стать одним из крупнейших в мире транзитных хабов, через который единым маршрутом без задержек и проверок может идти значительная часть мирового грузопотока. 

Также с подачи Казахстана страны Центральной Азии планируют создать свою альтернативу Шенгенской зоне и ввести единую визу – Silk Viza. Эта идея должна значительно повысить доходы от туризма для всего региона. Пока соглашение о внедрении такой визовой практики готовы подписать только Казахстан и Узбекистан. С остальными представителями ЦА Астана и Ташкент ведут переговоры. Туризм, учитывая разнообразие пейзажей, богатую историю и уникальную самобытность стран региона, имеет все шансы стать одной из основных статей дохода экономик центрально-азиатской пятерки.

В общем, перспективы у Центральной Азии весьма радужные. И прогнозы МВФ выглядят вполне обоснованными. Для их реализации важно только, чтобы страны региона поддержали интеграцию и во внешней политике сделали ставку на отношения с соседями. Казахстан на своем примере уже доказал, насколько это выгодно и перспективно. И теперь за республикой, как за мощным локомотивом, должны потянуться и остальные страны Центральной Азии.

Великолепная пятёрка


Абдусамат Сапарбаев



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 871     31 октября 2018



 
Архив новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 







 		Последние новости по рубрикам
  1. Великолепная пятёрка
    31 октября 2018 в рубрике Ракурс
  2. Олимпийский заплыв
    30 октября 2018 в рубрике Факт
  3. В одну воду дважды не входят
    29 октября 2018 в рубрике Факт
  4. Пора сажать
    27 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  5. Птица двойного назначения
    26 октября 2018 в рубрике Ракурс
  6. Общая молитва
    26 октября 2018 в рубрике Братья
  7. Кто в доле?
    23 октября 2018 в рубрике Мнение
  8. Дан приказ ему в «Мавлянов»
    22 октября 2018 в рубрике Бывает...
  9. Бедность - не порок, а примета времени
    21 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  10. Эх, раз, еще раз, еще много-много...
    20 октября 2018 в рубрике Власть
  11. Памятник первому
    18 октября 2018 в рубрике Факт
  12. О пользе молчания
    18 октября 2018 в рубрике Бывает...
  13. Светлый Путь
    18 октября 2018 в рубрике Связи
  14. Было бы огромной честью...
    18 октября 2018 в рубрике Лица
  15. К статусу социального государства
    17 октября 2018 в рубрике Братья
  16. Десять процентов счастья
    14 октября 2018 в рубрике Факт
  17. Шашлык подменяет историю
    14 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  18. Возвращение блудного
    12 октября 2018 в рубрике Лица
  19. На Тау Ките живут в красоте
    10 октября 2018 в рубрике Ракурс
  20. Любовь моя, Узбекистан
    9 октября 2018 в рубрике Культура
  21. Подрывов больше не будет
    9 октября 2018 в рубрике Братья
  22. Из молодых, да ранних
    9 октября 2018 в рубрике Назначения
  23. Не задушить бы в объятиях
    6 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  24. Проникновенье наше по планете
    6 октября 2018 в рубрике Связи
  25. На ринг вызываются...
    6 октября 2018 в рубрике Ситуация
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Ну очень способный юноша. На гадости  (11876 просмотров)
    5 октября 2018 с сайта Ракурс
  2. Какое небо голубое…  (8265 просмотров)
    4 октября 2018 с сайта Ракурс
  3. На Тау Ките живут в красоте  (6604 просмотров)
    10 октября 2018 с сайта Ракурс
  4. Кто в доле?  (6474 просмотров)
    23 октября 2018 с сайта Мнение
  5. Кандидат на $400 тысяч  (5990 просмотров)
    4 октября 2018 с сайта Назначения
  6. Пятьдесят оттенков серого вещества  (5862 просмотров)
    5 октября 2018 с сайта Бывает...
  7. Из молодых, да ранних  (5724 просмотров)
    9 октября 2018 с сайта Назначения
  8. Проникновенье наше по планете  (5638 просмотров)
    6 октября 2018 с сайта Связи
  9. Возвращение блудного  (5343 просмотров)
    12 октября 2018 с сайта Лица
  10. На ринг вызываются...  (5207 просмотров)
    6 октября 2018 с сайта Ситуация
  11. Тире между двумя датами  (4712 просмотров)
    2 октября 2018 с сайта Бывает...
  12. Десять процентов счастья  (4663 просмотров)
    14 октября 2018 с сайта Факт
  13. Эх, раз, еще раз, еще много-много...  (4370 просмотров)
    20 октября 2018 с сайта Власть
  14. Дан приказ ему в «Мавлянов»  (4361 просмотров)
    22 октября 2018 с сайта Бывает...
  15. Было бы огромной честью...  (4286 просмотров)
    18 октября 2018 с сайта Лица
  16. О пользе молчания  (4189 просмотров)
    18 октября 2018 с сайта Бывает...
  17. Лучше много раз по разу  (3965 просмотров)
    4 октября 2018 с сайта Связи
  18. Светлый Путь  (3856 просмотров)
    18 октября 2018 с сайта Связи
  19. Не задушить бы в объятиях  (3733 просмотров)
    6 октября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
  20. Бхай, бхай  (3731 просмотров)
    2 октября 2018 с сайта Связи
  21. Птица двойного назначения  (3672 просмотров)
    26 октября 2018 с сайта Ракурс
  22. Предоставлена информация о конгрессе  (3566 просмотров)
    4 октября 2018 с сайта Спорт
  23. Памятник первому  (3455 просмотров)
    18 октября 2018 с сайта Факт
  24. Любовь моя, Узбекистан  (3251 просмотров)
    9 октября 2018 с сайта Культура
  25. Подрывов больше не будет  (3088 просмотров)
    9 октября 2018 с сайта Братья
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства