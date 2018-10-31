Великолепная пятёрка

Международный Валютный Фонд опубликовал новый прогноз роста мировой экономики и отдельных географических регионов. Центральная Азия на общем фоне выглядит более чем перспективно. Оптимизм экспертов Фонда по поводу центрально-азиатского региона во многом обусловлен сменой настроения инвесторов и крупных рыночных игроков. Центральная Азия, наконец, успешно избавляется от статуса разобщенного и непредсказуемого региона. Если раньше инвесторы в большинстве своем охотно шли только в Казахстан, то теперь налаживают связи и с другими республиками. Не без помощи официальной Астаны. На долю Казахстана все еще приходится 70 % всех инвестиций в Центральную Азию, но власти республики не жадничают и охотно рекламируют соседей своим партнерам. Через Казахстан или по его опыту страны ЦА налаживают связи и подписывают контракты с компаниями Европы и Персидского залива.

Казахстан и сам выступает в роли инвестора для региона. Астана спонсирует программы помощи и стратегии развития стран Центральной Азии. Хотя, казалось бы, зачем Казахстану повышать конкурентоспособность соседей? Мотивы очевидны: экономическое благосостояние соседних стран, считают в Казахстане, гарантирует стабильную и предсказуемую ситуацию на границах, правильный имидж всего региона в глазах мировой бизнес-общественности и, наконец, успешную торговлю на коротком плече.





Потенциал внутренней торговли в Центральной Азии – огромный. Учитывая номенклатуру экспортных товаров всей пятерки, можно смело сказать, что при желании Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан могли бы обеспечить друг друга всем самым необходимым: продуктами питания, энергоносителями, текстилем, техникой. Регион в этом плане совершенно самодостаточен.





Говоря об интеграционных инициативах Казахстана важно понимать, что именно они и стали тем драйвером, который способствовал налаживанию сотрудничества между странами и смене имиджа региона.





Сейчас Казахстан, пользуясь солидным авторитетом на международной арене, пытается наладить экономические контакты теперь уже всего региона в его новом объединенном качестве с другими игроками на континенте: Россией, Китаем и Европейским Союзом. Сотрудничество с ними позволит Центральной Азии стать одним из крупнейших в мире транзитных хабов, через который единым маршрутом без задержек и проверок может идти значительная часть мирового грузопотока.





Также с подачи Казахстана страны Центральной Азии планируют создать свою альтернативу Шенгенской зоне и ввести единую визу – Silk Viza. Эта идея должна значительно повысить доходы от туризма для всего региона. Пока соглашение о внедрении такой визовой практики готовы подписать только Казахстан и Узбекистан. С остальными представителями ЦА Астана и Ташкент ведут переговоры. Туризм, учитывая разнообразие пейзажей, богатую историю и уникальную самобытность стран региона, имеет все шансы стать одной из основных статей дохода экономик центрально-азиатской пятерки.





В общем, перспективы у Центральной Азии весьма радужные. И прогнозы МВФ выглядят вполне обоснованными. Для их реализации важно только, чтобы страны региона поддержали интеграцию и во внешней политике сделали ставку на отношения с соседями. Казахстан на своем примере уже доказал, насколько это выгодно и перспективно. И теперь за республикой, как за мощным локомотивом, должны потянуться и остальные страны Центральной Азии.







