Когда не обидно за державу

3 ноября участники конгресса Международной ассоциации бокса (AIBA), проходившего в Москве, подавляющим большинством голосов (86 против 37) избрали президентом своей организации авторитетного бизнесмена узбекского происхождения Гафура Рахимова. Результат голосования был прогнозируем, но говорить о его однозначности еще сутки ранее было бы опрометчиво. Слишком много дерьма вылили на исполняющего обязанности президента AIBA, самого серьезного претендента на пост. В ход шел и откровенный шантаж со стороны функционеров МОК, публично заявлявших, что в случае избрания Г. Рахимова, бокс может лишиться статуса олимпийского вида спорта. Бред по большому счету, поскольку бокс на протяжении десятилетий остается одним из самых эффектных и зрелищных видов спорта. Но бред, рассчитанный на эмоциональное реагирование профильных национальных федераций – авось, сработает.





На авось, правда, не вышло. Прибывшие в столицу России участники конгресса 1 ноября возложили цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемониал прошел по полной программе – с участием военнослужащих роты почетного караула, торжественным маршем. Для тех, кто не в теме, скажем: как правило, проведение подобной акции предусмотрено для высших должностных лиц государств, прибывших в Москву с официальным или государственным визитом. Крайне редко - для тех, кто ниже рангом. В данном случае официальная Москва, прежде всего, продемонстрировала уважение к спорту как наиболее распространенной и эффективной форме диалога культур и народов. Ничего от политики – именно уважение к спорту и участникам конгресса AIBA, как его проводникам. Впрочем, не только. Не станем лукавить – свою роль сыграла и личность человека, временно исполняющего функции первого лица Международной ассоциации.





Далее. Первый день работы конгресса AIBA начался с приветствия президента России, зачитанного помощником главы российского государства Игорем Левитиным. Часто ли бывает подобное? Бывает, но не часто. Возможно ли приветствие главы государства, будь обвинения в адрес исполняющего обязанности главы AIBA обоснованными хотя бы отчасти? Вопрос риторический, поскольку ответ очевиден.





И все же. До вечера 3 ноября нельзя было со стопроцентной вероятностью прогнозировать избрание на пост президента AIBA бизнесмена, мецената и спортивного функционера международного уровня, а не боксера из Казахстана, выставившего свою кандидатуру в качестве альтернативной. Что же сработало в пользу Г. Рахимова, на фоне которого альтернатива выглядела белой и пушистой?





Факты. Конкретные факты, свидетельствующие о том, что за несколько месяцев пребывания его на посту временного президента AIBA, организация вышла из «красных» цифр. Вышла, заметим, находясь в шаге от банкротства и вероятного распада со всеми негативными последствиями для бокса, как олимпийского вида спорта, имеющего многомиллионную аудиторию. Представители национальных и межнациональных федераций факт оценили. Как оценили и короткое выступление Гафура Рахимова, сделанное на русском языке. Перечислив, что успел сделать, он заверил делегатов, что и далее намерен «вкалывать». Так и сказал: «вкалывать». Не знаем, как перевели это русское слово на английский, французский или испанский, но, судя по результатам голосования, участников конгресса сказанное убедило.





Заметим, что конкурент узбекского бизнесмена Серик Конакбаев выступал на английском, словно стремясь подчеркнуть приверженность своей страны западным ценностям и стандартам. Он не скупился на обещания, но голосовавшие все равно отдали предпочтение человеку, уже подтвердившему свой профессионализм. Синица в руке всегда лучше, чем журавль в небе. Особенно, когда речь идет о финансовом благополучии организации. К слову, днем ранее авторитетный китайский банкир, инвестировавший в AIBA немалые деньги и намеренный работать с ассоциацией в перспективе, дал понять, что поступает так не только из любви к боксу, но исходя из доверия к временному президенту организации.





Так почему же при всех очевидных преимуществах, безусловное избрание на пост главы AIBA Гафура Рахимова представлялось неоднозначным? Не только потому, что часть руководителей федераций находилась под давлением пропаганды, усиленно лепящей из бизнесмена чёрт знает кого. Есть подозрения в использовании сомнительных методов со стороны потенциальных конкурентов, если иметь в виду страну, заинтересованную в продвижении на пост президента AIBA своего гражданина. Не случайно на конгрессе было принято решение о переводе голосования по кандидатуре первого лица из электронного режима в ручной. То есть, когда представитель каждой страны по старинке пишет фамилию своего избранника на бумаге. Парадоксально, но с учетом современных технологий проникновения в компьютерные базы, дедовский метод выглядел надежней.





А что же с деловой репутацией Гафура Рахимова, поставленной под сомнение Министерством финансов всего одной страны на планете? Да, большой, влиятельной, но – одной?





Во-первых, юристы работают. Во-вторых, впервые за десятилетия в поддержку соотечественника открыто выступила Федерация бокса Узбекистана, возглавляет которую вице-премьер Ачилбай Раматов. Раньше бы, скорее всего, смолчал, сегодня – нет. Требования иные. И все понимают, от кого они исходят. Напомним фрагмент обращения к участникам прошедшего конгресса: «Для нашей страны было бы огромной честью, если во главе AIBA, одной из ведущих олимпийских международных федераций, станет гражданин Узбекистана». Четко и недвусмысленно. И впервые за десятилетия, когда власть не идет на поводу домыслов, даже если они исходят от очень влиятельной страны. Демонстрация позиции на государственном уровне. Домыслы – не есть доказательства.





Такой пример: наберите в Google имя и фамилию основателя нашего издания. Первой строкой в поиске выйдет : «Сергей Ежков из UzMetronom – представитель русской мафии?». Вроде, под вопросом, хотя в тексте статейки даже указан его ежегодный доход – более 400 тысяч долларов США. Вы верите?..





Редакция



