Удар по яйцам

29 октября – 3 ноября 2018 года





Все ведущие газеты Узбекистана 31 октября опубликовали указ «О мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках».





В газетах 31 октября опубликован большой отчет УзА «В бюджетно-налоговой политике на 2019 год особое внимание будет уделено увеличению доходов населения и рабочих мест». Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 октября провел совещание, посвященное обсуждению ожидаемых итогов исполнения Государственного бюджета в текущем году, основных макроэкономических показателей и направлений бюджетно-налоговой политики на 2019 год.





В республиканских печатных СМИ 1 ноября опубликовано сообщение УзА под заголовком «Определены актуальные задачи по комплексному развитию сельского хозяйства». В нем говорится, что под председательством президента 31 октября состоялось совещание по вопросам комплексного развития сельского хозяйства, широкого внедрения инновационных технологий в сферу, увеличения экспорта продукции.





В этот же день в печатных СМИ опубликована информация «Президенты Узбекистана и Казахстана обменялись поздравительными посланиями». В нем сообщается, что президенты Узбекистана и Казахстана 31 октября обменялись поздравительными посланиями по случаю знаменательной даты в истории двусторонних отношений – 20-летия со дня подписания Договора о вечной дружбе между двумя республиками.





В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА под заголовком «Проанализирована результативность реформ по развитию системы народного образования». В нем говорится о том, что президент 2 ноября провел совещание по вопросам организации эффективной реализации намеченных реформ по дальнейшему развитию системы народного образования.





В этот же день СМИ распространили постановление главы государства «О проведении международного фестиваля искусства бахши».





Под заголовком «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ» в печати 1 ноября опубликовано сообщение о международной научно-практической конференции на тему «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ», которую организовал в Ташкенте Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской Организации Сотрудничества.





В республиканских изданиях 2 ноября перепечатали информацию УзА, озаглавленную «Узбекистан – Европейский Союз: новый этап межпарламентского сотрудничества». В ней сообщается, что в Ташкенте 1 ноября состоялось очередное заседание Комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан – Европейский Союз».





Ряд газет 3 ноября опубликовали заметку УзА «Российская делегация в Бухаре». В ней рассказывается о пребывании в Бухаре делегации во главе с председателем Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским. «Состоялась встреча парламентариев Узбекистана и России. Отмечалось, что взаимоотношения наших стран развиваются в соответствии с принципами взаимного доверия и заинтересованности, стратегического партнерства и союзничества, при этом важной основой являются договоренности, достигнутые в ходе встреч глав двух государств, - пишут СМИ.





«Иктисодий газета» перепечатала материал УзА под заголовком «Заявление Украины не только не принесет пользу Украине, но принесет больше вреда украинскому народу». В нем речь идет о том, что депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса негативно высказались против инициированного в Украине расследования продажи автомобилей из Узбекистана на основании жалобы ассоциации украинских автопроизводителей, которые обвинили конкурентов в демпинге за счет субсидий государства. По данным депутатов, в настоящее время торговый баланс сложился в пользу Украины. Так, только 2018 год импорт из этой страны в республику составил $274,6 млн, а экспорт из Узбекистана в Украину - $61,2 млн. По словам депутатов, это стало возможно, в том числе, благодаря льготам, которыми воспользовались украинские предприятия. Парламентарии считают, что власти должны симметрично ответить Украине, экспортирующей в Узбекистан продукты питания, кондитерские изделия и сахар.





Газета «Народное слово» 3 ноября в материале «Цыплят по осени… недосчитались» попыталась разобраться с ситуацией, почему в Кашкадарьинской области программа по развитию домашнего птицеводства оказалась безуспешной. В регионе участие в программе в прошлом году приняли 3130, а в этом году к ним присоединились 592 семьи. Первые месяцы куры неслись хорошо, затем этот процесс шел на убыль. Потом домашняя птица начала гибнуть. Граждане жалуются, что куры были плохие, а банкиры, которым было поручено реализовать этот проект, говорят, что уход за птицей был плохой. «Сегодня у большинства из заемщиков остались лишь неприятные воспоминания об участии в программе по выдаче на льготных условиях кур-несушек», - пишет автор.





Газета «Правда Востока» 1 ноября опубликовала статью «Каким будет первый приют?». В ней рассказывается, что в Узбекистане организован первый приют для животных. «У нас уже около трехсот питомцев. У каждого своя история с одной общей деталью - всех спасли от смерти. Просто не могли пройти мимо... Часто бывает так: собака или кошка пострадала от наезда машины, а водитель спокойно отправился дальше по делам, даже не остановился. Или находят на улице раненых, искалеченных зверей, которым уж точно самостоятельно не выжить. Многие дачники оставляют за городом нужных им летом и обременяющих в остальной период собак. Сердобольные люди пишут посты в соцсетях, звонят волонтерам: пожалуйста, заберите, помогите. В приюте питомцы находят не только крышу над головой и еду, но и лечение, заботу, а главное – любовь», - рассказывает организатор приюта, бизнес-леди Ирода Маткаримова, которая уже много лет помогает бездомным животным.





В газете Ёшлар овози» 3 ноября опубликована реплика «Не могу молчать». Автор пишет о выборах лидеров молодежного движения в школах, превращающихся в пустую формальность.





Газета «Махалла» 3 ноября опубликовала заметку «Просроченные лекарства в социальной аптеке». Автор, ссылаясь на данные прокуратуры, описывает положение дел в аптеках Кашкадарьинской области, которые входят в систему «Дори-дармон». В частности, приводит факты выявления просроченных лекарств, разброс цен на одни и те же препараты. «В большинстве аптек работают люди, которые не имеют никакого отношения к этой сфере, - пишет журналист.





В еженедельном издании «Жамият» опубликована реплика под заголовком «В Хиве действуют «свои законы?». Автор пишет о том, что была в жилом массиве футбольная площадка с искусственным газоном, радовавшая местную молодежь. Но предприниматель, владевший объектом, посчитав спортплощадку убыточной, перепродал его другому бизнесмену, а тот в свою очередь начал возводить на этом месте жилье и объекты бытовых услуг.







