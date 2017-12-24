«Буржуйки» как примета времени



5 – 10 ноября 2018 года



Все ведущие газеты Узбекистана 6 ноября опубликовали постановления «О создании Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC) при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан» и «О проведении международного фестиваля народно-прикладного искусства». А в следующих номерах опубликовано постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой отрасли».



СМИ республики 8 ноября распространили постановление главы государства «О мерах по усилению материального стимулирования работников государственных медицинских учреждений и органов управления здравоохранением».



В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА, озаглавленный «Определены новые приоритетные направления реформ в системе здравоохранения». В нем сообщается, что под председательством президента 9 ноября состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу результатов осуществляемых реформ по развитию системы здравоохранения, охвату жителей регионов качественным медицинским обслуживанием, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, а также определению приоритетных задач на перспективу.



«За последние два года по этой сфере было принято 50 указов, постановлений и распоряжений Президента, более 70 постановлений и распоряжений Кабинета Министров. Организованы 6 новых научно-практических медицинских центров, общее их число достигло 16. В регионах для создания еще больших удобств населению открыто 10 филиалов центров. В районных и городских больницах организованы 306 новых специализированных отделений, 1,2 тысячи пунктов скорой помощи», - пишет УзА.



Республиканские СМИ 6 ноября распространили «Информационное сообщение о заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан». В нем говорится, что в кабмине состоялось расширенное заседание, посвященное обсуждению ожидаемых итогов 2018 года и прогнозу основных макроэкономических показателей, концепции налоговой и бюджетной политики, проекта Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год.



Газета «Народное слово» 7 ноября под рубрикой «На злобу дня» опубликовала статью под заголовком «Фаст-фуд как русская рулетка». Автор обращается к проблеме массовых пищевых отравлений, которые зафиксированы в последние месяцы во многих регионах страны. В частности, причиной массового отравления в Самарканде хот-догами стал самопальный майонез. «Лабораторные анализы показали, что в приготовленных в злополучной точке общественного питания соусах, салатах, других продуктах, а также на ножах и в тарелках скопилась убойная смесь в виде кишечных палочек и стафилококка, что вкупе с некачественным майонезом и спровоцировало массовое отравление людей», - пишет автор.



В газете «Правда Востока» 7 ноября опубликована беседа с заместителем министра финансов под заголовком «О чем говорит бюджетный дефицит». Собеседник издания рассказал, что «доходы и расходы казны резко увеличились. Проблема в том, что вторые выросли чуть больше, и завершение главной финансовой сметы страны в 2018-м ожидается с дефицитом».



В этом же издании 8 ноября опубликован проблемный материал, озаглавленный «Печать: о больных вопросах газетного дела». В нем поднимаются вопросы подписки на печатные издания. «Настало время дать конкретный ответ на часто обсуждаемый в социальных сетях и интернет-изданиях вопрос: есть ли у газет будущее? Пресса всегда найдет место и роль в обществе. Более того, в условиях конкуренции она лишь закалится, раскроется по-новому», - пишет автор.



А заключается материал словами: «Сегодня благодаря справедливой политике Президента Шавката Мирзиёева происходят большие изменения в обществе. Реализуемые реформы нацелены на защиту прав человека. Запрещены принудительный труд учителей, изымание из зарплат средств на коммунальные услуги, покупку лотерейных или билетов на нежелательные концерты и тому подобное. Также запрещена принудительная подписка. Но это вовсе не значит, что газеты и журналы изжили свой век. Возможно, ряд изданий остановит деятельность, однако уважающий себя, живущий в ногу со временем, заботящийся о будущем своих детей человек обязательно подпишется. Но теперь он сам выберет, какую газету или журнал станет читать. Просто наступило время для здоровой конкуренции - пора действовать».



В газете «Голос Узбекистана» 9 ноября опубликован материал под заголовком «Наш соотечественник – президент AIBA». «Все, кто имеет отношение к боксу, могут со всей уверенностью сказать, что решение избрать Гафура Рахимова президентом AIBA - правильное и справедливое», - пишет автор.



Газета «Махалла» 10 ноября опубликовала критическую заметку «Когда будет решена проблема питьевой воды в Гиждуване?». Автор пишет о том, что в 85-ти многоэтажных домах нет воды, канализации, люди греются «буржуйками». В целом по району централизованное водоснабжение есть только у 27,1 процента населения. Как отмечается, все это выявила рабочая группа, состоящая из сотрудников администрации президента депутатов Олий Мажлиса.



Обозреватель еженедельника «Хабар» рассказал о промежуточных выборах в США. Материал озаглавлен «Конгресс США: теперь демократы будут управлять палатой представителей».



В еженедельном издании «Жамият» опубликована реплика под заголовком «Кто-то в воде нуждается, а кто-то не знает, как избавиться от нее». Автор пишет, что в Куйчирчикском районе Ташкентской области почти месяц не ремонтировали прорыв трубы. «Куда мы только не жаловались, что пропадает питьевая вода. Даже обращались к сотрудникам бюро из прокуратуры, которые каждую неделю ходят и требуют оплату за свет, газ и воду. Но проблема не решалась», - рассказали журналисту местные жители. В конце заметки написано, что после поездки на место происшествия журналистов аварию ликвидировали.



Все ведущие газеты Узбекистана 6 ноября опубликовали постановления «О создании Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC) при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан» и «О проведении международного фестиваля народно-прикладного искусства». А в следующих номерах опубликовано постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой отрасли».СМИ республики 8 ноября распространили постановление главы государства «О мерах по усилению материального стимулирования работников государственных медицинских учреждений и органов управления здравоохранением».В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА, озаглавленный «Определены новые приоритетные направления реформ в системе здравоохранения». В нем сообщается, что под председательством президента 9 ноября состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу результатов осуществляемых реформ по развитию системы здравоохранения, охвату жителей регионов качественным медицинским обслуживанием, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, а также определению приоритетных задач на перспективу.«За последние два года по этой сфере было принято 50 указов, постановлений и распоряжений Президента, более 70 постановлений и распоряжений Кабинета Министров. Организованы 6 новых научно-практических медицинских центров, общее их число достигло 16. В регионах для создания еще больших удобств населению открыто 10 филиалов центров. В районных и городских больницах организованы 306 новых специализированных отделений, 1,2 тысячи пунктов скорой помощи», - пишет УзА.Республиканские СМИ 6 ноября распространили «Информационное сообщение о заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан». В нем говорится, что в кабмине состоялось расширенное заседание, посвященное обсуждению ожидаемых итогов 2018 года и прогнозу основных макроэкономических показателей, концепции налоговой и бюджетной политики, проекта Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год.Газета «Народное слово» 7 ноября под рубрикой «На злобу дня» опубликовала статью под заголовком «Фаст-фуд как русская рулетка». Автор обращается к проблеме массовых пищевых отравлений, которые зафиксированы в последние месяцы во многих регионах страны. В частности, причиной массового отравления в Самарканде хот-догами стал самопальный майонез. «Лабораторные анализы показали, что в приготовленных в злополучной точке общественного питания соусах, салатах, других продуктах, а также на ножах и в тарелках скопилась убойная смесь в виде кишечных палочек и стафилококка, что вкупе с некачественным майонезом и спровоцировало массовое отравление людей», - пишет автор.В газете «Правда Востока» 7 ноября опубликована беседа с заместителем министра финансов под заголовком «О чем говорит бюджетный дефицит». Собеседник издания рассказал, что «доходы и расходы казны резко увеличились. Проблема в том, что вторые выросли чуть больше, и завершение главной финансовой сметы страны в 2018-м ожидается с дефицитом».В этом же издании 8 ноября опубликован проблемный материал, озаглавленный «Печать: о больных вопросах газетного дела». В нем поднимаются вопросы подписки на печатные издания. «Настало время дать конкретный ответ на часто обсуждаемый в социальных сетях и интернет-изданиях вопрос: есть ли у газет будущее? Пресса всегда найдет место и роль в обществе. Более того, в условиях конкуренции она лишь закалится, раскроется по-новому», - пишет автор.А заключается материал словами: «Сегодня благодаря справедливой политике Президента Шавката Мирзиёева происходят большие изменения в обществе. Реализуемые реформы нацелены на защиту прав человека. Запрещены принудительный труд учителей, изымание из зарплат средств на коммунальные услуги, покупку лотерейных или билетов на нежелательные концерты и тому подобное. Также запрещена принудительная подписка. Но это вовсе не значит, что газеты и журналы изжили свой век. Возможно, ряд изданий остановит деятельность, однако уважающий себя, живущий в ногу со временем, заботящийся о будущем своих детей человек обязательно подпишется. Но теперь он сам выберет, какую газету или журнал станет читать. Просто наступило время для здоровой конкуренции - пора действовать».В газете «Голос Узбекистана» 9 ноября опубликован материал под заголовком «Наш соотечественник – президент AIBA». «Все, кто имеет отношение к боксу, могут со всей уверенностью сказать, что решение избрать Гафура Рахимова президентом AIBA - правильное и справедливое», - пишет автор.Газета «Махалла» 10 ноября опубликовала критическую заметку «Когда будет решена проблема питьевой воды в Гиждуване?». Автор пишет о том, что в 85-ти многоэтажных домах нет воды, канализации, люди греются «буржуйками». В целом по району централизованное водоснабжение есть только у 27,1 процента населения. Как отмечается, все это выявила рабочая группа, состоящая из сотрудников администрации президента депутатов Олий Мажлиса.Обозреватель еженедельника «Хабар» рассказал о промежуточных выборах в США. Материал озаглавлен «Конгресс США: теперь демократы будут управлять палатой представителей».