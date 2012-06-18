Проектом концепции развития системы здравоохранения Узбекистана до 2025 года, разработать который поручил президент страны, предусмотрено поэтапное внедрение системы обязательного медицинского страхования, начиная с 2021 года. Для разработки соответствующих законов и подзаконных актов планируется привлечь консультантов из Южной Кореи, Сингапура, Германии и других стран.

Президент подверг критике работу по профилактике неинфекционных заболеваний. Несмотря на снижение показателя заболеваемости гепатитом, туберкулезом легких, в Каракалпакстане, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областях «сохраняется неблагоприятная ситуация». На совещании рассмотрен вопрос разработки и внедрения правовых механизмов принудительного обследования лиц на СПИД, вернувшихся после работы за рубежом.









Необходимость реформирования системы здравоохранения обусловлена претензиями населения к качеству, доступности и своевременности оказания медицинской помощи. К примеру, только в нынешнем году в виртуальную приемную президента Узбекистана поступило более 45 тысяч обращений граждан, высказывающих претензии к системе и учреждениям здравоохранения.В ходе совещания, посвященном состоянию дел в медицине, был отмечен низкий уровень профилактики заболеваний, а также то, что в Узбекистане половина населения страдает избыточным весом, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента – повышенное артериальное давление.