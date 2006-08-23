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Мог бы эмиром назваться

Выходец из Кашкадарьинской области Узбекистана Баходыр Чориев, эмигрировавший из страны 14 лет назад и основавший в США оппозиционное движение «Бирдамлик» (единение, братство), стал именовать себя Баходыр Хан Туркестон. Об этом сообщил информационный ресурс, базирующийся в Германии и специализирующийся на освещении событий в постсоветской Средней Азии и Казахстане.

Можно предположить, что оппозиционеру, получившему американское гражданство, не чужды экскурсы в недавнюю общую историю и склонность к проведению политических параллелей: «Ульянов-Ленин, Джугашвили-Сталин, Розенфельд-Каменев».

Чориев-Хан Туркестон – скромно (мог бы эмиром назваться), со вкусом и очевидными претензиями на место под солнцем в пока ещё двухпалатном парламенте Узбекистана. Именно так, поскольку самопровозглашённый хан намерен провести на юге Казахстана (тоже зона его политических интересов?) съезд сторонников созданного им движения с последующим преобразованием его в политическую партию. Оппозиционер уверен, что президент Узбекистана уже через два года «будет вынужден впустить «Бирдамлик». Пока же организатор съезда, не получивший визу в страну, гражданином которой когда-то являлся, ожидает приезда в Чимкент 60-ти своих единомышленников.

Не густо с учетом амбиций...

Мог бы эмиром назваться


Соб. инф.



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Просмотров: 1723     13 ноября 2018


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