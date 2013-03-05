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Один пишем, один в уме

В ноябре этого года неподалеку от хокимията г. Пскента Ташкентской области сотрудниками дорожной патрульной службы - сержантом Суннатом Расахановым и рядовым Акмалем Эркиновым, уроженцами Буки и Пскента соответственно, был остановлен водитель Самандар Эгамбердыев на личном автомобиле марки ВАЗ «Жигули». Водителю было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом состоянии. Никаких медицинских освидетельствований, тестов не проводилось.
 
Расаханов и Эркинов вынудили Эгамбердыева отдать им 500 тысяч сумов и на следующий день устроить обед в чайхане. После этого потребовали еще 500 тысяч сумов. С. Эгамбердыев, поняв, что дело не ограничится «обедами», был вынужден обратиться в органы прокуратуры с заявлением на действия сотрудников МВД.

При передаче денег был задержан Акмаль Эркинов, на месте признавшийся в причастности и дележе денег с сержантом Суннатом Расахановым. Заведено уголовное дело по статье 210 (получение взятки). Но в деле фигурирует только рядовой Акмаль Эркинов, а сержант Суннат Расаханов выведен из дела.

Есть версия, что способствовал этому Шавкат Умаров, начальник Ташкентской областной дорожной инспекции. Вышеуказанные сотрудники относятся 2-му отряду Ташкентской области (из пяти) и являются подчинёнными Шавката Умарова. Ответственное начальство не должно покрывать находящихся в подчинении взяточников и вымогателей в погонах, но обязано очищать собственные ряды от подрывающих доверие к реформам и представителям власти в целом.

По некоторым данным, в Узбекистане ежедневно гибнет 7 человек из-за несоблюдения ПДД. В этих жертвах можно обвинить и сотрудников дорожной службы с грабительскими замашками, их непосредственных руководителей.

Водители г. Пскента, уставшие от произвола и коррупции на дорогах района.

Один пишем, один в уме






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Просмотров: 1242     13 ноября 2018


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