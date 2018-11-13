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Сначала взяли Казань…

14 декабря 2018 года будет запущен новый рейс пассажирского поезда №350/349 сообщением «Ташкент – Москва», маршрут которого пройдет через станцию «Каракалпакстан» - об этом сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

Неделей ранее она же информировала пассажиров о том, что с 8 декабря 2018 года рейс пассажирского поезда №315/316 сообщением «Ташкент – Екатеринбург» будет продлён до Казани. Согласно графику, с Центрального вокзала Ташкента, поезд отправляется каждую субботу и прибывает в Казань во вторник. В этот же день состав отбывает в обратном направлении.

Сначала взяли Казань…


Соб. инф.



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Просмотров: 1349     13 ноября 2018



 
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