Сначала взяли Казань…

14 декабря 2018 года будет запущен новый рейс пассажирского поезда №350/349 сообщением «Ташкент – Москва», маршрут которого пройдет через станцию «Каракалпакстан» - об этом сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».
Неделей ранее она же информировала пассажиров о том, что с 8 декабря 2018 года рейс пассажирского поезда №315/316 сообщением «Ташкент – Екатеринбург» будет продлён до Казани. Согласно графику, с Центрального вокзала Ташкента, поезд отправляется каждую субботу и прибывает в Казань во вторник. В этот же день состав отбывает в обратном направлении.
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