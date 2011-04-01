И в забой направится парень молодой

Основной угольный актив Узбекистана АО «Узбекуголь» может перейти под управление российского ООО «Прогрессгортех», созданного всего месяц неким Николаем Емельяновым, деловым партнером которого является Данияр Камилов - сын министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщило авторитетное российское издание, сославшись на появившийся в открытом доступе проект постановления главы узбекского государства.

Проектом предусмотрено, что российская компания должна создать дочернее предприятие в Узбекистане, которое получит 45% «Узбекугля» в управление на три года «с возможностью продления в случае достижения параметров бизнес-плана». Доверительный управляющий сможет привлекать иностранных специалистов в управление угольной компанией, менять ее организационную структуру, стратегию, производственные планы.

Что касается делового партнёра владельца ООО «Прогрессоргтех», то по сведениям издания, за плечами Данияра Камилова работа в качестве первого вице-президента Газпромбанка и ряда других его структур. В 2015–2016 годах он входил в совет директоров Уралмашзавод. Всё лучшее - детям.