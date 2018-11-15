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Издержки плохого слуха

«Опаснейший подводный камень для правосудия — это предубеждение».
Жан Жак Руссо

Прошло два года как президент Узбекистана взял курс на кардинальное реформирование страны, направленное на повышение доверия народа к власти и укрепление авторитета республики на мировой арене. За это время начал меняться подход к работе в государственных органах, сотрудники которых стараются по-новому взглянуть на насущные проблемы. Серьезные изменения произошли в системе органов прокуратуры, которые стали более чутко и оперативно реагировать на факты нарушения законов и проявления коррупции. Но произошли ли какие-либо качественные изменения в судебной системе и в сознании судей, не считая внешних преобразований? Делайте выводы из приведенного ниже примера, который хоть и является частным случаем, но является неким индикатором реальной обстановки в судах.

В 2013 году ООО Lift and Ventilation Systems (переименовано в ООО Future Growth) купило за немалые деньги незавершенное строительством здание по адресу: г. Ташкент, Учтепинский район, массив Чиланзар, квартал 30, дом 25, после чего инвестировало в строительные работы несколько миллиардов сумов. Но стоило завершить строительство, как от одного из высокопоставленных работников всесильный службы, ныне отбывающего длительный срок лишения свободы за совершенные злоупотребления, поступил «заказ» на немедленный отъём здания.

Исполнителями заказа стали Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, подготовивший соответствующий иск в суд, и Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам в лице судьи Ахатовой Шахнозы, которая за один день приняла иск в свое производство, возбудила гражданское дело и вынесла решение об изъятии здания в пользу государства. При этом дело было рассмотрено без участия самого ООО Lift and Ventilation Systems и всех прежних собственников здания, которые даже не были в курсе происходящего.

Более того, судья настолько спешила выполнить приказ «куратора», что вслед за решением сразу же вынесла определение о незамедлительном приведении его в исполнение, вытерев тем самым ноги о Закон, гарантирующий, что всякий судебный акт не вступает в силу и, как следствие, не подлежит исполнению до момента проверки его законности в апелляционном порядке. В итоге фактически преступного захвата частной собственности, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией, здание было передано на баланс хокимията Ташкента, а часть находящихся там новеньких квартир была незаконно распределена между сотрудниками того самого ведомства, откуда поступил заказ на отъем имущества.

После двух с лишним лет мытарств по инстанциям был наконец-то доказан факт неправосудности решения судьи Ахатовой, в связи с чем Верховный суд отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

На этот раз к рассмотрению дела приступил судья того же суда Д. Бердикулов, который то ли из чувства страха перед руководством и своей коллегой, ранее выносившей решение (сейчас она работает судьей Верховного суда), то ли руководствуясь предубеждением, согласно которому предприниматели всегда неправы, полностью продублировал прежнее незаконное решение. И опять же он проигнорировал факт незаконности заявленного искового требования, неоднократного истечения срока исковой давности, более того - неподведомственности дела системе гражданских судов. Не стал он себя утруждать и взысканием компенсации, полагающейся по закону при признании сделки недействительной.

Надежда на справедливость в суде, вернее, в судах города Ташкента, была похоронена в тот момент, когда апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по гражданским делам безосновательно, по надуманному предлогу отклонила протест прокурора района, просившего отменить незаконное решение судьи Д. Бердикулова и отказать в удовлетворении искового требования Госкомконкуренции. К чести прокуратуры нужно сказать, что вникнув в суть проблемы, как и Верховный суд, она дала объективную оценку факту грубого нарушения прав субъекта предпринимательства и выступила в защиту его прав.

Однако ни позиция высшей судебной инстанции, ни позиция прокуратуры, ни закон, запрещающий пересматривать результаты приватизации, осуществленной за 7 лет до покупки здания со стороны ООО Lift and Ventilation Systems, а также обязывающего суд отклонять исковые требования в случае истечения срока исковой давности, не оказались для Учтепинского межрайонного и Ташкентского городского суда по гражданским делам авторитетом.

Сейчас заявление ООО Future Growth о незаконности вынесенных судами актов находится на рассмотрении в Ташкентской городской прокуратуре, которая, хочется надеяться, примет не только меры по восстановлению попранного права субъекта предпринимательства, но и по привлечению к ответственности лиц, грубо игнорирующих одно из приоритетных направлений государственной политики, продвигаемое главой нашего государства, – обеспечение на практике свободы предпринимательской деятельности и неприкосновенности частной собственности.

Президент Узбекистана на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия Конституции страны, особо подчеркнул, что вопросы всесторонней поддержки и развития предпринимательства, устранения всех препятствий, возникающих на пути бизнеса, останутся в центре его постоянного внимания и контроля. А воспрепятствование деятельности предпринимателей им будет восприниматься как противодействие государственной политике. Президент подчеркнул, но не все, кому были адресованы эти слова, его услышали.

Редакция

P.S. Днями было опубликовано мнение инвесторов об экономической привлекательности Узбекистана. Причем, только тех, кто решился вложить деньги в свободные экономические зоны (СЭЗ). Как следует из сообщения, большая часть бизнесменов сожалеет о сделанных вложениях. Это они еще с судебной системой не сталкивались…

 

Издержки плохого слуха

Издержки плохого слуха

Издержки плохого слуха






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Просмотров: 2815     14 ноября 2018



 
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