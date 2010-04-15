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Hyundai и камень

17 ноября в Наманганской области состоялась церемония закладки первого камня завода Hyundai-Namangan KD по сборке коммерческой автомобильной техники. Примечательно, что с узбекской стороны инвестиционное соглашение о реализации проекта подписал не член правительства, а глава областной администрации. Кто будет отвечать за исполнение соглашения, если главу снимут с работы или того хуже - посадят?

Как сообщило правительственное агентство Узбекистана, первые автомобили с конвейера завода сойдут в сентябре 2019 года. На первом этапе планируется выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов, с постепенным увеличением объема производства до 2500 машин. Планируется, что 50 процентов комплектующих деталей будут производить в Узбекистане.

Агентство напоминает, что меморандум о взаимопонимании по налаживанию серийного производства автомобилей Hyundai был подписан в ноябре 2017 года в Сеуле в рамках визита президента Узбекистана в Республику Корея.

Hyundai и камень


Соб. инф.



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Просмотров: 2465     18 ноября 2018


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