Очередной гвоздик в гробик инвестора







По мнению экспертов, новые правила ведения бизнеса на руку тем, кто не без содействия влиятельных персон из правоприменительных и фискальных структур работает в обход системы налогообложения (фирмы-однодневки), но губительны для производителей, на долгосрочной основе пустивших в Узбекистане крепкие корни в виде промышленных предприятий. То есть, добросовестных налогоплательщиков, стабильно и реально формирующих государственный бюджет.



Почему? Однодневки просто закроются и откроются в новом году под другими названиями, без истории, позволяющей определить годовой оборот. После чего искусственно занизят реальные объемы коммерческой и производственной деятельности до суммы менее одного миллиарда. Всё что выше - выведут в тень. Как правило, у них отсутствует собственная производственная база, персонал сугубо символический, что минимизирует налог на имущество, земельный налог, налог на доходы физических лиц и т.д. Для них нововведение ничего не меняет, и именно поэтому очереди на регистрацию в качестве плательщика НДС не наблюдается.



Производителям, в том числе иностранным инвесторам, которые работают в Узбекистане не один год, и чьи предприятия имеют серьезную деловую историю, придется туго. Предварительные подсчеты показывают, что новые условия ведения бизнеса увеличивают налоговую нагрузку в 3,5 раза. Неизбежен рост цен на все товары и услуги. Но не это главное для производителя, работающего по белому. Главное – что он оказывается в заведомо невыгодных условиях по сравнению с теневыми структурами, чья доля в экономике страны по официальным данным, превышает 50 процентов, по неофициальным – значительно выше. Проще говоря, добросовестный предприниматель оказывается в заведомо невыгодных условиях по сравнению с недобросовестным.



Разберем ситуацию на примере строительных материалов, в которых Узбекистан сегодня остро нуждается. Не столь давно правительство освободило импортеров стройматериалов от уплаты НДС, акцизов и пошлин, но обязало их осуществлять реализацию товара через биржу, уплачивая в бюджет 5 процентов с оборота. Всего 5 процентов, повторим. И что вы думаете, дождалось поступлений? Нет. Импортеры воспользовались лазейкой, позволяющей заключать договора на импорт с предоплатой в 15 процентов. С неё и уплачивали налог. 85 процентов оставались за рамками налогообложения безо всяких юридических последствий. Эти деньги банально рассовываются по карманам, несмотря на наличие, как минимум, трех контролирующих структур – ГТК, ГНК и биржи.



Но ни одна из них фирмами-однодневками почему-то (наивные мы) не интересуется. Да, изредка к ним проявляет интерес прокуратура. Но выясняется, что у импортера ничего нет – ни территории, ни производственных мощностей. Глава фирмы – либо пенсионер с первой группой инвалидности, либо неприкаянная многодетная мать-одиночка, либо лицо без определенного места жительства. Взять нечего. Вернуть в казну соответственно – тоже. Уголовное дело закрывают, а фирма под той же «крышей», но под другим названием и с другим директором снова действует. В пенсионерах, бомжах, инвалидах и многодетных матерях страна недостатка не испытывает.



Отечественные производители и переработчики строительных материалов, имеющие свои производственные мощности и долговременные планы по инвестированию, окажутся у разбитого корыта. Их продукция с учетом увеличения налогооблагаемой базы станет неконкурентоспособной (добавим к этому недавнее повышение цен на электроэнергию в 1,6 раза и природный газ - почти в 4 раза). Словом, очередной гвоздик в гробик инвестора, как отечественного, так и зарубежного, - убытки, банкротство, десятки работников - на улице без средств к существованию. За каждым – члены семьи. Это по одному подобному предприятию, а сколько всего будет поставлено под удар, кто-нибудь считал вообще?



Есть информация, что инициатором перевода малого бизнеса на общеустановленные налоги стал варяг, работавший в правительстве Грузии. Допускаем, что в Грузии система действительно эффективна. Но прежде в этой стране несколько раз полностью поменяли состав ГТК, ГНК, МВД, прокуратуры. У нас – все на своих местах, за исключением особо одиозных фигур. И, в отличие от Грузии, система принципиально не изменилась. Пример: президент пошел навстречу бизнесу и объявил мораторий на проведение проверок. Бизнес просто перестал платить налоги. Отсюда – дыра в бюджете. Мы кратко рассказали о биржевых теневых схемах, но часто импорт вообще напрямую идет на базар, за наличные. И ни одно фискальное ведомство интерес к подобным фирмам не проявляет. И каждый из нас понимает, почему. К проверкам субъектов бизнеса хотя бы раз в год необходимо вернуться. Добропорядочному предпринимателю они не страшны, недобропорядочных станет меньше. Должно стать – так точнее.



… Однако вернемся к уведомлению ГНК, разосланному субъектам предпринимательства, чей ежегодный оборот превышает 1 миллиард сумов. Понятно, что нужны дополнительные деньги в бюджет. Понятно, что их нет. Но наивно полагать, что перевод на общеустановленные налоги увеличит налоговые поступления. Не увеличит. Напротив – уменьшит сборы. Часть предприятий, столкнувшись с недобросовестной конкуренцией, либо прекратит существование, либо перейдёт на двойную бухгалтерию. Те, что всё-таки рискнут пройти регистрацию, столкнуться еще и с проблемой отсутствия квалифицированных бухгалтеров, способных грамотно рассчитать НДС. Их в стране уже и так почти нет. Непременные ошибки в расчетах НДС – кормушка для налоговых инспекторов и дополнительная коррупционная составляющая.



Одна из проблем Узбекистана, не раз отмеченная на различных экономических форумах, - в нестабильности законодательства, в первую очередь – налогового. Нередко инвестор строит планы, исходя из действующего законодательства, а реализацию их вынужден осуществлять в новых условиях, значительно худших для него. Вот и сейчас, пуская телегу впереди лошади, мы искусственно провоцируем рост цен на товары, рискуя придушить добросовестного отечественного производителя и на дальних подступах остановить потенциальных инвесторов, поверивших в намерения новой власти сформировать в Узбекистане благоприятный деловой климат. Печально, но в очевидной выгоде вновь окажутся только те, чьи интересы не имеют ничего общего с интересами народа и государства.

Государственный налоговый комитет разослал предприятиям, чей годовой оборот превышает 1 миллиард сумов ($10 тысяч в месяц), уведомление о переходе с 1 января 2019 года на уплату общеустановленных налогов. Для тех, кто не в курсе, скажем: в настоящее время эти предприятия уплачивают единый налог в размере 5 процентов с оборота.По мнению экспертов, новые правила ведения бизнеса на руку тем, кто не без содействия влиятельных персон из правоприменительных и фискальных структур работает в обход системы налогообложения (фирмы-однодневки), но губительны для производителей, на долгосрочной основе пустивших в Узбекистане крепкие корни в виде промышленных предприятий. То есть, добросовестных налогоплательщиков, стабильно и реально формирующих государственный бюджет.Почему? Однодневки просто закроются и откроются в новом году под другими названиями, без истории, позволяющей определить годовой оборот. После чего искусственно занизят реальные объемы коммерческой и производственной деятельности до суммы менее одного миллиарда. Всё что выше - выведут в тень. Как правило, у них отсутствует собственная производственная база, персонал сугубо символический, что минимизирует налог на имущество, земельный налог, налог на доходы физических лиц и т.д. Для них нововведение ничего не меняет, и именно поэтому очереди на регистрацию в качестве плательщика НДС не наблюдается.Производителям, в том числе иностранным инвесторам, которые работают в Узбекистане не один год, и чьи предприятия имеют серьезную деловую историю, придется туго. Предварительные подсчеты показывают, что новые условия ведения бизнеса увеличивают налоговую нагрузку в 3,5 раза. Неизбежен рост цен на все товары и услуги. Но не это главное для производителя, работающего по белому. Главное – что он оказывается в заведомо невыгодных условиях по сравнению с теневыми структурами, чья доля в экономике страны по официальным данным, превышает 50 процентов, по неофициальным – значительно выше. Проще говоря, добросовестный предприниматель оказывается в заведомо невыгодных условиях по сравнению с недобросовестным.Разберем ситуацию на примере строительных материалов, в которых Узбекистан сегодня остро нуждается. Не столь давно правительство освободило импортеров стройматериалов от уплаты НДС, акцизов и пошлин, но обязало их осуществлять реализацию товара через биржу, уплачивая в бюджет 5 процентов с оборота. Всего 5 процентов, повторим. И что вы думаете, дождалось поступлений? Нет. Импортеры воспользовались лазейкой, позволяющей заключать договора на импорт с предоплатой в 15 процентов. С неё и уплачивали налог. 85 процентов оставались за рамками налогообложения безо всяких юридических последствий. Эти деньги банально рассовываются по карманам, несмотря на наличие, как минимум, трех контролирующих структур – ГТК, ГНК и биржи.Но ни одна из них фирмами-однодневками почему-то (наивные мы) не интересуется. Да, изредка к ним проявляет интерес прокуратура. Но выясняется, что у импортера ничего нет – ни территории, ни производственных мощностей. Глава фирмы – либо пенсионер с первой группой инвалидности, либо неприкаянная многодетная мать-одиночка, либо лицо без определенного места жительства. Взять нечего. Вернуть в казну соответственно – тоже. Уголовное дело закрывают, а фирма под той же «крышей», но под другим названием и с другим директором снова действует. В пенсионерах, бомжах, инвалидах и многодетных матерях страна недостатка не испытывает.Отечественные производители и переработчики строительных материалов, имеющие свои производственные мощности и долговременные планы по инвестированию, окажутся у разбитого корыта. Их продукция с учетом увеличения налогооблагаемой базы станет неконкурентоспособной (добавим к этому недавнее повышение цен на электроэнергию в 1,6 раза и природный газ - почти в 4 раза). Словом, очередной гвоздик в гробик инвестора, как отечественного, так и зарубежного, - убытки, банкротство, десятки работников - на улице без средств к существованию. За каждым – члены семьи. Это по одному подобному предприятию, а сколько всего будет поставлено под удар, кто-нибудь считал вообще?Есть информация, что инициатором перевода малого бизнеса на общеустановленные налоги стал варяг, работавший в правительстве Грузии. Допускаем, что в Грузии система действительно эффективна. Но прежде в этой стране несколько раз полностью поменяли состав ГТК, ГНК, МВД, прокуратуры. У нас – все на своих местах, за исключением особо одиозных фигур. И, в отличие от Грузии, система принципиально не изменилась. Пример: президент пошел навстречу бизнесу и объявил мораторий на проведение проверок. Бизнес просто перестал платить налоги. Отсюда – дыра в бюджете. Мы кратко рассказали о биржевых теневых схемах, но часто импорт вообще напрямую идет на базар, за наличные. И ни одно фискальное ведомство интерес к подобным фирмам не проявляет. И каждый из нас понимает, почему. К проверкам субъектов бизнеса хотя бы раз в год необходимо вернуться. Добропорядочному предпринимателю они не страшны, недобропорядочных станет меньше. Должно стать – так точнее.… Однако вернемся к уведомлению ГНК, разосланному субъектам предпринимательства, чей ежегодный оборот превышает 1 миллиард сумов. Понятно, что нужны дополнительные деньги в бюджет. Понятно, что их нет. Но наивно полагать, что перевод на общеустановленные налоги увеличит налоговые поступления. Не увеличит. Напротив – уменьшит сборы. Часть предприятий, столкнувшись с недобросовестной конкуренцией, либо прекратит существование, либо перейдёт на двойную бухгалтерию. Те, что всё-таки рискнут пройти регистрацию, столкнуться еще и с проблемой отсутствия квалифицированных бухгалтеров, способных грамотно рассчитать НДС. Их в стране уже и так почти нет. Непременные ошибки в расчетах НДС – кормушка для налоговых инспекторов и дополнительная коррупционная составляющая.