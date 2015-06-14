

12 – 17 ноября 2018 года



Все ведущие газеты Узбекистана 13 ноября опубликовали указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году».



В республиканских СМИ 14 ноября опубликовано сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Туркменистана». В этот же день газеты опубликовали постановление президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию птицеводства».



В узбекских СМИ 16 ноября опубликован большой отчет УзА под заголовком «Новые проекты послужат дальнейшему повышению уровня жизни». В нем сообщается, что президент страны в целях ознакомления с осуществляемой созидательной работой, ходом реформ, крупными проектами на местах 15 ноября 2018 года прибыл в Республику Каракалпакстан.



В субботних номерах газет публикуется отчет УзА о втором дне пребывания главы государства в Каракалпакстане под заголовком «Реформы во имя повышения благосостояния народа продолжатся». Кроме того, на первых полосах газеты поместили сообщение «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Кыргызской Республики». «В начале беседы глава нашего государства сердечно поздравил Президента Кыргызской Республики с 60-летним юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», - пишет УзА.



На первых страницах газет «Халк сузи» и «Народное слово» 15 ноября под рубрикой «Мнение» опубликована заметка «Нурсултан Назарбаев: «В Узбекистане происходят очень положительные изменения». «Границы открыты, таможенное пространство общее, соприкосновение экономик идет очень активно. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее Узбекистана. Многое там изменилось, экономика стала более либеральной, политика тоже стала более либеральной. Но не так быстро все это делается. Запущено было очень сильно, и господин Шавкат Мирзиеев, нынешний президент, на мой взгляд, находится на правильном пути и правильно выстраивает отношения. Так что будущее, я думаю, будет еще лучше», - сказал Нурлсултан Назарбаев, выступая на заседании международной дискуссионной площадки Astana Club», -пишут газеты.



Газета «Народное слово» 13 ноября опубликовала заметку «Халатность довела до больничной койки». В ней рассказывается об очередном массовом пищевом отравлении в дошкольном образовательном учреждении Бекабада, в результате которого пострадали 59 воспитанников и трое сотрудников ДОУ.



На неделе газеты Узбекистана озаботились проблемой подписки и активно рассказывают о том, как они важны для читателей. Так «Инсон ва конун» (13 ноября) опубликовала на эту тему материал под заголовком «Печатаные СМИ не умрут, у них были и будут свои читатели». «Кишлок хаёти» (13 ноября) - «Чего мы добьемся, если перестанем читать газеты?». «Правда Востока» (15 ноября) -«Печатные СМИ: быть или не быть?». «Узбекистон адабиёти ва санъати» (16 ноября) - «Печать не станет жертвой «принудительной подписки». Еженедельник «Оила даврасида» - «Те, кто «прогнозирует» газетам «смерть», не понимает, что говорит».



Обозреватель газеты «Миллий тикланиш» 14 ноября опубликовал большую статью под заголовком «США-Узбекистан: новые этап и грани сотрудничества».



В газете «Правда Востока» 16 ноября под рубрикой «Ситуация» опубликована статья «Нелегальные парковки: взгляд изнутри». Автор поднимает проблему, которая день ото дня становится все более болезненной. Эту же тему под заголовком «Как можно «обуздать» автомобили?» подняла на своих страницах газета «Жамият».



Газета «Маърифат» опубликовала статью под заголовком «Коктейль смерти». Речь - об энергетических напитках и их вреде для здоровья подрастающего поколения.



Газета «Хуррият» 14 ноября опубликовала реплику под заголовком «Кто мама Бобура?». Автор рассуждает о рекламном ролике шоколада, в котором учительница спрашивает у детей, кто их герой. Один за другим учащиеся отвечают, что героем можно назвать маму их одноклассника Бобура за то, что она купила своему сыну сладости рекламируемой компании. По мнению автора, дети искренне воспринимают все и поэтому злоупотреблять такими понятиями, как «мой герой», не лучший рекламный ход.



В газете «Истеъмолчи-Потребитель» опубликована заметка о том, что в Чустском районе жителю прислали счета за потребление газом, несмотря на то, что его три года назад отрезали от сети. «Представители бюро по принудительному исполнению прокуратуры выставили требование по оплате 1 млн 225 тысяч сумов…», - жалуется читатель издания.



В газете «Тошкент хакикати» опубликован материал, озаглавленный «Терпи, мой малыш, терпи…». Автор – сотрудник телевидения – рассказывает, как его супруга родила и во сколько это ему обошлось. Платить пришлось с момента вызова «скорой помощи», заканчивая выпиской из родильного дома и получения свидетельства о рождении. Причем медики, не стесняясь, называли расценки молодому папе. Он, учитывая свое финансовое положение, довольно успешно торговался. «Этот только история твоего рождения, об остальном пока тебе не говорю. Терпи, мой сын, терпи. Вырастешь, будешь бороться против взяточников», - заключает автор.



Газета «XXI Asr» под рубрикой «Вместо фельетона» 15 ноября опубликовала материал под заголовком «Davr bank отстатет от времени». Журналист рассказал о том, что банк расхваливает высокий уровень оказания услуг клиентам и то, что в нем можно быстро получить ипотеку и даже автокредит. Вдохновленный он обратился в банк, но ему сказали, что его заработок слишком мал для выдачи кредита. Далее приводятся некоторые детали многократного безуспешного обращения в банк для того, чтобы узнать, каким образом можно получить кредит.



Все ведущие газеты Узбекистана 13 ноября опубликовали указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году».В республиканских СМИ 14 ноября опубликовано сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Туркменистана». В этот же день газеты опубликовали постановление президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию птицеводства».В узбекских СМИ 16 ноября опубликован большой отчет УзА под заголовком «Новые проекты послужат дальнейшему повышению уровня жизни». В нем сообщается, что президент страны в целях ознакомления с осуществляемой созидательной работой, ходом реформ, крупными проектами на местах 15 ноября 2018 года прибыл в Республику Каракалпакстан.В субботних номерах газет публикуется отчет УзА о втором дне пребывания главы государства в Каракалпакстане под заголовком «Реформы во имя повышения благосостояния народа продолжатся». Кроме того, на первых полосах газеты поместили сообщение «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Кыргызской Республики». «В начале беседы глава нашего государства сердечно поздравил Президента Кыргызской Республики с 60-летним юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», - пишет УзА.На первых страницах газет «Халк сузи» и «Народное слово» 15 ноября под рубрикой «Мнение» опубликована заметка «Нурсултан Назарбаев: «В Узбекистане происходят очень положительные изменения». «Границы открыты, таможенное пространство общее, соприкосновение экономик идет очень активно. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее Узбекистана. Многое там изменилось, экономика стала более либеральной, политика тоже стала более либеральной. Но не так быстро все это делается. Запущено было очень сильно, и господин Шавкат Мирзиеев, нынешний президент, на мой взгляд, находится на правильном пути и правильно выстраивает отношения. Так что будущее, я думаю, будет еще лучше», - сказал Нурлсултан Назарбаев, выступая на заседании международной дискуссионной площадки Astana Club», -пишут газеты.Газета «Народное слово» 13 ноября опубликовала заметку «Халатность довела до больничной койки». В ней рассказывается об очередном массовом пищевом отравлении в дошкольном образовательном учреждении Бекабада, в результате которого пострадали 59 воспитанников и трое сотрудников ДОУ.На неделе газеты Узбекистана озаботились проблемой подписки и активно рассказывают о том, как они важны для читателей. Так «Инсон ва конун» (13 ноября) опубликовала на эту тему материал под заголовком «Печатаные СМИ не умрут, у них были и будут свои читатели». «Кишлок хаёти» (13 ноября) - «Чего мы добьемся, если перестанем читать газеты?». «Правда Востока» (15 ноября) -«Печатные СМИ: быть или не быть?». «Узбекистон адабиёти ва санъати» (16 ноября) - «Печать не станет жертвой «принудительной подписки». Еженедельник «Оила даврасида» - «Те, кто «прогнозирует» газетам «смерть», не понимает, что говорит».Обозреватель газеты «Миллий тикланиш» 14 ноября опубликовал большую статью под заголовком «США-Узбекистан: новые этап и грани сотрудничества».В газете «Правда Востока» 16 ноября под рубрикой «Ситуация» опубликована статья «Нелегальные парковки: взгляд изнутри». Автор поднимает проблему, которая день ото дня становится все более болезненной. Эту же тему под заголовком «Как можно «обуздать» автомобили?» подняла на своих страницах газета «Жамият».Газета «Маърифат» опубликовала статью под заголовком «Коктейль смерти». Речь - об энергетических напитках и их вреде для здоровья подрастающего поколения.Газета «Хуррият» 14 ноября опубликовала реплику под заголовком «Кто мама Бобура?». Автор рассуждает о рекламном ролике шоколада, в котором учительница спрашивает у детей, кто их герой. Один за другим учащиеся отвечают, что героем можно назвать маму их одноклассника Бобура за то, что она купила своему сыну сладости рекламируемой компании. По мнению автора, дети искренне воспринимают все и поэтому злоупотреблять такими понятиями, как «мой герой», не лучший рекламный ход.В газете «Истеъмолчи-Потребитель» опубликована заметка о том, что в Чустском районе жителю прислали счета за потребление газом, несмотря на то, что его три года назад отрезали от сети. «Представители бюро по принудительному исполнению прокуратуры выставили требование по оплате 1 млн 225 тысяч сумов…», - жалуется читатель издания.В газете «Тошкент хакикати» опубликован материал, озаглавленный «Терпи, мой малыш, терпи…». Автор – сотрудник телевидения – рассказывает, как его супруга родила и во сколько это ему обошлось. Платить пришлось с момента вызова «скорой помощи», заканчивая выпиской из родильного дома и получения свидетельства о рождении. Причем медики, не стесняясь, называли расценки молодому папе. Он, учитывая свое финансовое положение, довольно успешно торговался. «Этот только история твоего рождения, об остальном пока тебе не говорю. Терпи, мой сын, терпи. Вырастешь, будешь бороться против взяточников», - заключает автор.