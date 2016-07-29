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Дела помойные

Указом президента Узбекистана с 1 января 2019 года Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре поручено обеспечить полноту и своевременность платежей населения за услуги по сбору и вывозу бытового мусора. Ранее на это же, специально созданное, подразделение были возложены обязанности контроля за своевременностью уплаты гражданами всех иных видов коммунальных услуг.

Введение новых обязанностей прокуратуры обусловлено низким уровнем платежной дисциплины, фактами присвоения денежных средств, недостаточными «финансовыми и организационными возможностями местных органов власти» для решения задач по обеспечению санитарной очистки.

Единственное, что непонятно из текста указа, - планируется ли за каждой точкой сбора бытовых отходов закрепить работника БПИ и будет ли он нести ответственность за своевременный вывоз мусора.

Дела помойные


Соб. инф.



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Просмотров: 1355     23 ноября 2018


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