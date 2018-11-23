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М. Захидов: «Я основательно заблуждался»

Азиатский Форум по правам человека в Самарканде, приуроченный к 70-летию Всеобщей декларации прав человека, убедил участников, что организован не для «галочки». На всех площадках задействована молодёжь - волонтеры, прекрасно говорящие на узбекском, русском, английском языках.  Транслированное обращение президента Узбекистана, кроме присущего подобным текстам пафоса, отличала высокая степень компетентности в определении первоочередных проблем правозащитного движения.

В компетентных выступлениях участников форума из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, профессора Лолы Саидовой из Ташкента, красной нитью проходила мысль о необходимости расширения знаний о правах человека во всех сегментах гражданского общества и в корпоративной среде государственных служащих исполнительной, законодательной и судебной власти.

Стиль, формы и озвученные методы работы, а также очевидные достижения Узбекистана за прошедшие два года, вселяют уверенность в достойное будущее страны. Хочу подчеркнуть, что проходящий форум - успех директора Национального центра по правам человека Акмаля Саидова и его команды. Лично я понял, что в негативных оценках его деятельности основательно заблуждался.

Марат Захидов, председатель Комитета защиты прав личности Узбекистана, генеральный секретарь Международного секретариата Международного общества прав человека (МОПЧ, Франкфурт-на-Майне, Германия), участник форума.

М. Захидов: «Я основательно заблуждался»







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Просмотров: 815     23 ноября 2018



 
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