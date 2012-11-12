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Двузначная инфляция сохранится

Согласно прогнозам Центрального банка Узбекистана, озвученным на заседании правления 24 ноября, несущественное изменение внешних условий вкупе с продолжением структурных и налоговой реформ, возможно, позволит в 2019 году удержать инфляцию на уровне 13,5-15,5 процента, а в 2020 году – на уровне 10-12 процентов. Ухудшение внешних и внутренних условий, дополненное ничтожностью ожидаемых результатов реформ, гарантирует ускорение инфляции в 2019 году до 17-18 процентов. Для справки: годовая инфляция в 2018 году, по версии ЦБ, предположительно составит 16-17 процентов.

При любом развитии событий Центральный банк «предусматривает проведение осмотрительной денежно-кредитной политики с поддержанием умеренно жёстких денежно-кредитных условий».

Двузначная инфляция сохранится


Соб. инф.



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Просмотров: 1427     26 ноября 2018


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