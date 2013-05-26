Армию подняли по тревоге

Ранним утром 26 ноября по распоряжению президента Узбекистана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами по тревоге были подняты армейские подразделения.
Согласно официальной информации, тревога – учебная. Цель учений, которые продлятся пять дней и пройдут в четыре этапа, - оценить способность командного состава к действиям при приведении войск в высшую степень боеготовности, а армейских подразделений - к организованной передислокации. Особое внимание будет сконцентрировано на организации и поддержании непрерывного и устойчивого управления войсками. Отмечается, что до настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась.
Необходимо сказать, что учения начались с трагедии – ориентировочно 8:05 по местному времени на автодороге Шахрисабз-Карши произошло ДТП. Столкнулись гражданская Lacetti и военный ЗИЛ-131, двигавшийся в колонне. В результате погибли водитель легкового автомобиля и два пассажира. Третий отправлен в больницу. По версии пресс-службы Министерства обороны, виноват гражданский, пренебрегший указанием регулировщика военной автомобильной инспекции.
Напомним, что министром обороны Узбекистана является кадровый милиционер Абдусалом Азизов, сменивший на этом посту кадрового военного Кабула Бердыева.
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