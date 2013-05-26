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Армию подняли по тревоге

Ранним утром 26 ноября по распоряжению президента Узбекистана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами по тревоге были подняты армейские подразделения.

Согласно официальной информации, тревога – учебная. Цель учений, которые продлятся пять дней и пройдут в четыре этапа, - оценить способность командного состава к действиям при приведении войск в высшую степень боеготовности, а армейских подразделений - к организованной передислокации. Особое внимание будет сконцентрировано на организации и поддержании непрерывного и устойчивого управления войсками. Отмечается, что до настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась.

Необходимо сказать, что учения начались с трагедии – ориентировочно 8:05 по местному времени на автодороге Шахрисабз-Карши произошло ДТП. Столкнулись гражданская Lacetti и военный ЗИЛ-131, двигавшийся в колонне. В результате погибли водитель легкового автомобиля и два пассажира. Третий отправлен в больницу. По версии пресс-службы Министерства обороны, виноват гражданский, пренебрегший указанием регулировщика военной автомобильной инспекции.

Напомним, что министром обороны Узбекистана является кадровый милиционер Абдусалом Азизов, сменивший на этом посту кадрового военного Кабула Бердыева.

Армию подняли по тревоге


Соб. инф.



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Просмотров: 428     27 ноября 2018


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