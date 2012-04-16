Проекты Налогового кодекса, представленные Министерством финансов и Национальным агентством проектного управления (НАПУ), вопреки пропаганде, предполагают существенное увеличение налоговой нагрузки, как на физических, так и на юридических лиц. Применительно к физическим, элементарные расчеты показывают, что бедные станут беднее.

К примеру, подоходный налог. Действующая система предусматривает прогрессивный налог, предлагаемая – фиксированный. Рассмотрим ситуацию, когда заработная плата гражданина составляет 1,5 миллиона сумов. По нынешним правилам 202 730 сумов (МРЗП) налогом не облагаются. Остается 1 миллион 297 270 сумов. Пять МРЗП облагаются налогом 7,5 процента. В остатке - 283 620 сумов, облагаемые налогом в размере 16,5 процента.

Итого: общие вычеты с зарплаты 1,5 миллиона составляют 122 821 сум. Налогообложение по стабильной шкале в 12 процентов, предлагаемой в проектах нового Налогового кодекса, лишит работника 180 тысяч сумов, что на 57 179 сумов больше, нежели он отдает в бюджет сегодня. Еще больше (в процентном соотношении) заберут у тех, кто получает 1 миллион сумов, что чуть больше 115 долларов США.

Если принять во внимание, что согласно официальной статистике, средняя заработная плата в Узбекистане находится в пределах 1,5 миллиона в национальной валюте, станет очевидно, что повышение размеров налогов коснется большей части населения страны, причем, наименее обеспеченной. Бедные станут беднее - закон капитализма.

Но этим покушение на скромные доходы граждан не ограничивается. В проектах нового Налогового кодекса прописан 12-процентный налог на имущество, которое гражданин продал, но документально не смог доказать установленную маржу (условно, купил за рубль, продал за два). Стоимость проданного имущества (жильё, автомобиль и т.д.) мы будем декларировать в обязательном порядке.

Но не только это. Еще и традиционный налог на имущество. Формально он снижен с 5 до 2 процентов, но не надо обольщаться, дьявол кроется в деталях. Теперь его будут начислять, исходя из рыночной стоимости имущества, а не той, что указана в кадастровых документах до 2017 года. При отсутствии рыночной кадастровой стоимости, определять её уполномочены работники налоговой службы на основе аналогов, отнюдь не всегда отражающих реальную цену.



