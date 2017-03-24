Кто в домике живёт?

Двумя неделями ранее мы опубликовали материал «Издержки плохого слуха» о судебном произволе, последствием которого явилось преступное изъятие у субъекта предпринимательства 12-ти этажного жилого дома, на покупку и завершение строительства которого был потрачен не один миллиард частного инвестора.

Быть может, сотрудники прокуратуры города в свое время сами стали счастливыми обладателями лишних квадратных метров в том самом доме?









Тогда, возлагая надежду на то, что прокуратура Ташкента расставит все точки над i, мы писали о злоключениях ООО Lift and Ventilation Systems, ставшем жертвой прихоти печально известного функционера из носящей сейчас другое название службы и беспрекословного исполнения его приказов «независимым» судом.Прошли годы. Некогда всесильный функционер сидит за решеткой и, казалось бы, бояться уже некого. Незаконность решения исполнительницы «заказа» – судьи Ш. Ахатовой – признана Верховным судом, и даже прокуратура района выступила за восстановление законности и справедливости. Но воз и ныне там…Редакция располагает копией ответа заместителя прокурора Ташкента, где нет оценки нового решения суда, незаконность которого очевидна. Незадачливым предпринимателям просто разъясняют, что по вопросу обжалования судебного решения нужно обращаться в Верховный суд.Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Только не совсем понятно, зачем тогда вообще нужна прокуратура в качестве органа, уполномоченного давать оценку законности судебных актов, если кроме как разъяснять права (которые известны и очевидны), она ни на что не пригодна?