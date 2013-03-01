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Пан не пропал

27 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Пан Ги Муна, возглавляющего Ассамблею Глобального института зелёного роста и комиссию по этике Международного олимпийского комитета, а в прошлом - генерального секретаря ООН. В ходе беседы рассмотрены перспективы развития взаимодействия с международными институтами и организациями по продвижению приоритетных проектов в регионе Аральского моря.

Согласно официальным источникам, Пан Ги Мун прибыл в страну для участия в Международной конференции по вопросам улучшения экологической ситуации в зоне Приаралья.

Пан не пропал


Соб. инф.



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Просмотров: 839     28 ноября 2018


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