Пан не пропал

27 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Пан Ги Муна, возглавляющего Ассамблею Глобального института зелёного роста и комиссию по этике Международного олимпийского комитета, а в прошлом - генерального секретаря ООН. В ходе беседы рассмотрены перспективы развития взаимодействия с международными институтами и организациями по продвижению приоритетных проектов в регионе Аральского моря.
Согласно официальным источникам, Пан Ги Мун прибыл в страну для участия в Международной конференции по вопросам улучшения экологической ситуации в зоне Приаралья.
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