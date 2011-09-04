Птичку жалко

Как сообщила Национальная авиакомпания Узбекистана, 27 ноября, произошла поломка самолета Boing 767 Uzbekistan Airways в Стамбуле. Неисправность была обнаружена после посадки борта, выполнявшего рейс Ташкент-Стамбул HY271.
При тщательном осмотре самолета было выявлено повреждение двух лопаток вентилятора ступени, причиной которого стало попадание птицы в двигатель. Uzbekistan Airways принесла извинения за причинённые неудобства в связи с поломкой самолета, выразив надежду на скорое устранение неисправности.
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