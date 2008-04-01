Снести бы к чёртовой матери

Вот такой двухэтажный архитектурный уродец стал неотъемлемой частью облика жилого массива Куйлюк-4 в Ташкенте. Классический пример освоения территории спальных районов столицы неизвестным застройщиком под нужды сомнительного бизнеса и предлогом улучшения условий для активистов махаллинских комитетов.

Зачем этот уродец между жилыми домами? Лучше бы дополнительный корпус для перегруженной школы построили, возмущаются горожане, не надеющиеся услышать от власти вразумительное объяснение. Магазинов в шаговой доступности больше, чем нужно, точек общепита и бытовых комплексов – выше крыши. Снести бы к чертовой матери…









Уродца пристроили к территории школы №125 и в пяти метрах от ограды детского сада. К тому же, неизвестный застройщик, подключившийся к коммунальным системам соседнего дома, угробил остатки асфальта на части внутриквартальной дороги, которую заливает дождями, делая непроходимой для жильцов. Спросить – не с кого, имена-фамилии авторов произвола и тех, кто произволу небескорыстно способствуют, общественности недоступны.