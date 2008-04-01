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Снести бы к чёртовой матери

Вот такой двухэтажный архитектурный уродец стал неотъемлемой частью облика жилого массива Куйлюк-4 в Ташкенте. Классический пример освоения территории спальных районов столицы неизвестным застройщиком под нужды сомнительного бизнеса и предлогом улучшения условий для активистов махаллинских комитетов. Уродца пристроили к территории школы №125 и в пяти метрах от ограды детского сада. К тому же, неизвестный застройщик, подключившийся к коммунальным системам соседнего дома, угробил остатки асфальта на части внутриквартальной дороги, которую заливает дождями, делая непроходимой для жильцов. Спросить – не с кого, имена-фамилии авторов произвола и тех, кто произволу небескорыстно способствуют, общественности недоступны.

Зачем этот уродец между жилыми домами? Лучше бы дополнительный корпус для перегруженной школы построили, возмущаются горожане, не надеющиеся услышать от власти вразумительное объяснение. Магазинов в шаговой доступности больше, чем нужно, точек общепита и бытовых комплексов – выше крыши. Снести бы к чертовой матери…

Снести бы к чёртовой матери

Снести бы к чёртовой матери


Соб. инф.



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Просмотров: 1277     28 ноября 2018


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