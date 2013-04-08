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В ожидании гастарбайтеров

Участники сессии Международной организации по миграции (МОМ), состоявшейся 27 ноября в Женеве, поддержали заявку Узбекистана на членство в этой структуре, получившей статус агентства ООН. Таким образом Узбекистан стал 173-м членом МОМ со всеми вытекающими обязательствами.

Можно предположить, что первыми к нам устремятся граждане соседнего Афганистана. Они займутся земледелием, выращивая традиционные для их страны сельскохозяйственные культуры двойного назначения, и торговлей. По некоторым данным, сотни афганцев, получив туристическую визу, уже нелегально трудятся на полях Сурхандарьинской области в качестве сезонных рабочих. Да, это противозаконно, но никто этому особо не препятствует.

Следом, скорее всего, пойдут китайцы, успешно освоившие просторы России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Поскольку им нельзя будет отказать в праве трудиться на гостеприимной узбекской земле, у нас повысится популярность китайской кухни и тайского массажа. Лет через 20 города обрастут Chinatown, въезд в которые будет осуществляться только после прохождения Face control на предмет расовой идентификации.

Что будет дальше – только Аллаху известно.

 

Тимофей Ким

 

От редакции: точка зрения автора не обязательно совпадает с позицией издания.

 

 

В ожидании гастарбайтеров






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Просмотров: 664     28 ноября 2018


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