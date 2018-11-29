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Avtotest возвращается

Бывший пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов - совладелец ряда коммерческих структур, телеканала, газеты и прочего, - в октябре этого года смещенный сразу с двух должностей, всплыл. И опять в качестве государственного служащего. Согласно сообщению Министерства юстиции, отныне он будет исполнять обязанности генерального директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ), взамен уволенного.

Удивляться особо нечему. К примеру, бывший глава районной администрации и одновременно зять очень влиятельного чиновника, взятый с поличным при получении 400 тысяч долларов за решение деликатных административных вопросов, давно освобожден из-под стражи. Бывший глава администрации столицы республики, к которому тоже были претензии коррупционного характера, после недолгой паузы, с понижением, но возвращен во власть. На своем рабочем месте трудится глава областной администрации, в чьем служебном сейфе спокойно лежали миллионы долларов. Регулярно всплывают в тех или иных структурах государственной власти чиновники помельче. Почистят пёрышки и всплывают.

И не потому что белые и пушистые. Чаще всего на них клейма негде ставить. Но они знают, куда, кому, когда и сколько надо занести. Но главное - знают, с кем дружить. Желательно – домами и семьями.

Avtotest возвращается


Соб. инф.



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Просмотров: 216     29 ноября 2018



 
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