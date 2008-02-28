Мигрировали в СИЗО

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении четырех должностных лиц Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений. Все фигуранты взяты под стражу.

По версии надзорного ведомства, они подозреваются в совершении должностных преступлений. В числе тех, кому уже предъявлено обвинение, - директор агентства Равшан Ибрагимов и его заместитель Улугбек Назаров.







