Мигрировали в СИЗО

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении четырех должностных лиц Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений. Все фигуранты взяты под стражу.
По версии надзорного ведомства, они подозреваются в совершении должностных преступлений. В числе тех, кому уже предъявлено обвинение, - директор агентства Равшан Ибрагимов и его заместитель Улугбек Назаров.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства