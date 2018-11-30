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Тупиковая ветвь?

История с возведением нового железнодорожного маршрута, пролегающего из Китая в Европу через Кыргызстан, Узбекистан и далее транскавказский коридор, становится всё более осязаемой. Каждый из участников проекта высказывается за скорейшее претворение задуманного в жизнь. Хотя противоречивых моментов и точек несогласия, по-прежнему, немало. Однако, диалог продолжается. В частности, о желании построить дорогу не так давно в очередной раз заявил глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстан как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между востоком и западом. Заявил он об этом не где-нибудь, а на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ата. Тем самым дав понять, что Бишкек настроен всерьез и готов ради этого транзита по его территории пойти на многое.

   А отдавать Бишкеку придется немало. Речь идет о предоставлении Китаю под разработку ряда кыргызских месторождений. Ведь собственных финансов для строительства железной дороги у Кыргызстана не было и нет, поэтому возведение магистрали будет вестись за счет КНР. В этом, кстати, и заключается одна из глубинных причин того, что Китай хочет строить железнодорожные маршруты в обход России и соседнего Казахстана. И об этом все прекрасно осведомлены. В лексиконе мировой политики даже закрепились понятия «бетонной» и «железнодорожной» дипломатии Китая, когда в обмен на доступ к месторождению или каким-то другим ресурсам официальный Пекин обещает что-нибудь построить в стране, предоставляющей этот доступ. Стратегия активно реализуется на африканском континенте, где каждая третья строительная компания – китайская.

С экономически преуспевающими государствами такого рода торг не проходит, отсюда и попытки Поднебесной прокладывать ж/д маршруты в обход России и Казахстана. Хотя именно через территории этих двух стран и целесообразней Пекину везти свои грузы в Европу. Однако, у Китая есть и другие причины действовать обособленно. Они чисто экономические. На сегодняшний день львиная доля всех контейнерных грузов из Китая в Европу доставляются морским транспортом, и лишь около 5% приходится на сухопутные перевозки, при этом, большинство товаров, доставляемых по суше, идут по российскому Транссибу.
 
Но Китай, не желая довольствоваться тем, что есть, пытается тестировать различные пути транспортировки грузов в Европу, диверсифицировать их, несмотря на имеющиеся проблемы и недочеты. Движение по Транссибу относительно дешевле других аналогов, в частности, через Турцию или Азербайджан, но Транссибирская магистраль слишком загружена внутренними российскими грузами, отсюда низкая пропускная способность ж/д дороги. Есть сомнения в том, что Транссиб в состоянии выдержать огромный дополнительный транзит из Китая. Кроме того, грузы движутся по российской магистрали крайне медленно, считают в КНР. Средняя скорость по Транссибу – около 12 км/ч, движение часто тормозится в «узких участках», в то время как по территории самого Китая контейнеры передвигаются со скоростью не меньше 40 км/ч.

Если следовать логике, Китай мог бы вложиться в инфраструктуру той же России или Казахстана, у которых есть другая проблема – большой износ действующей железнодорожной инфраструктуры. Впрочем, это минус большинства стран СНГ. Но Пекин настроен на менее целесообразное решение – вложение средств в строительство дорог в обход проложенных и эффективно действующих маршрутов. Причем, строить такие дороги он намерен с учетом гораздо больших проблем, возможных в будущем.

Еще один спорный момент, который мешает Китаю работать по устоявшимся правилам, с использованием имеющихся маршрутов, это ширина колеи. На постсоветском пространстве она составляет 1520 мм. Но Пекин строит дороги по европейскому образцу, с более узкой колеей - 1435 мм. Ни с Россией, ни с Казахстаном КНР не смогла «продавить» вариант постройки дороги с меньшей шириной колеи, но на это вполне мог бы пойти официальный Бишкек, подумали, вероятно, когда-то в Поднебесной и затеяли этот не совсем удобный для них же вариант. Неудобный, поскольку строительство в политически и экономически нестабильном Кыргызстане, к тому же высокогорном, влетает в копеечку для КНР. Бишкек же без колебаний согласился отдать некоторые свои месторождения металла в пользование китайцам, но уменьшать ширину колеи Кыргызстан при этом никак не хочет.
 
Примечательно, что дорога через Узбекистан также не будет иметь «европейской» ширины колею, которую использует КНР и которая планировалась уже для другого, задуманного также китайцами, таджикско-афганского маршрута. Ташкент от «советского» стандарта отказываться не намерен, о чем в Узбекистане открыто заявляли не раз. Во многом из-за риска использования этой дороги в будущем для быстрой переброски китайских войск на территорию Центральной Азии. Из-за разницы размеров колеи открытыми остаются многие важные вопросы. Каким образом будет осуществляться перевалка грузов в Узбекистане, на какой станции, где будет находиться сам терминал, на котором грузы будут перебрасывать на другую колею? Участники проекта - тройственный союз (Пекин, Бишкек и Ташкент ) - надеются решить эти спорные и затянувшиеся моменты, и прийти, наконец, к общему знаменателю, однако, перспективы все же расплывчаты. Слов много, есть встречи на высшем уровне, глава Кыргызстана обсуждал эти вопросы, с его слов, и с руководством Китая, и с главой России, однако, конкретных действий мало. Но, тем не менее, движение на пути появления новой магистрали все же есть.

Россия, тем временем, готовится активно участвовать в параллельном процессе строительства и модернизации железных дорог в Кыргызстане. Об этом недавно заявил зам главы РЖД Александр Мишарин. Он отметил преимущества, которые откроются с возведением дорог в этой Центральноазиатской республике. Прежде всего, выиграет бизнес, который сможет перевозить свои грузы быстрее, безопаснее и прозрачней, нежели сейчас, подчеркнул Мишарин. Кыргызские же эксперты говорят о дальнейших перспективах такого маршрута для Москвы. Они понимают, что Кыргызстан для России не конечный пункт, а транзитный, перевалочный. Согласно российскому проекту «Север – Юг», есть планы построить транспортный коридор из Индии в Европу через Иран, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. И здесь снова выигрывает сам Кыргызстан, которому подобные инфраструктурные проекты только в плюс.
 
По мнению аналитиков, проекты России и Китая не противоречат друг другу, а строительство российских дорог в Кыргызстане не отменяет реализацию давнего проекта с участием Пекина и Ташкента. Это лишь говорит о том, что и Россия, и КНР ищут возможности выйти с минимальными потерями друг для друга из этого железнодорожного тупика.

Абдусамат Сапарбаев, специально для UzMetronom.com

Тупиковая ветвь?






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Просмотров: 932     29 ноября 2018



 
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