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Задержание с последствиями

По сообщению хорошо информированного источника, 24 ноября совместными действиями службы собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Ташкентской области при получении первого транша взятки в размере 20 тысяч долларов США задержан сотрудник прокуратуры Ташкентской области Бекзод Жумаев, курирующий надзор за исполнением законодательства в органах МВД. Источник утверждает, что общая сумма взятки должна была составить 60 тысяч долларов. Деньги предназначались для одного из начальников управлений Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Предположение опосредованно подтверждает тот факт, что пятерых сотрудников, принимавших участие в задержании, уволили буквально на следующий день, а сам инцидент в прокуратуре старательно пытаются замять. Что касается задержанного, то по имеющимся данным, он был уволен из органов прокуратуры в начале 2000-х. Восстановлен летом этого года при личном участии генерального прокурора Узбекистана.

Задержание с последствиями


Соб. инф.



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Просмотров: 820     30 ноября 2018


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