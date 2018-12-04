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Бронепоезд мирной страны

Прошедшая неделя в Узбекистане ознаменовалась знаковым событием. Впервые с момента образования национальных вооруженных сил в республике в период с 26 по 30 ноября сего года в четыре этапа проведены широкомасштабные войсковые учения с привлечением всех родов войск. Как подчеркнули в Минобороны, «до настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась».

Целями учений были объявлены определение готовности центрального аппарата оборонного ведомства к руководству органами управления и войсками при приведении их в высшие степени боевой готовности, способность войск к организованному выходу в указанные районы, проверка укомплектованности подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств.

Утром 26 ноября по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, войска были подняты по учебной тревоге. Ряд подразделений в каждом из четырех военных округов (Юго-Западный (штаб в Карши), Восточный (Фергана), Центральный (Самарканд), Северо-Западный (Нукус) и оперативном командовании (Ташкент) совершили марш в составе авто- и бронетанковых колонн в пункты выполнения боевых задач. Также отрабатывалась задача по организации погрузки и переброски войск в указанные районы железнодорожным транспортом, перебазирование боевых самолетов и вертолетов с аэродромов постоянного базирования на запасные аэродромы военных округов. Кроме того, был осуществлен перевод охраны и обороны особо важных объектов из повседневного в боевой режим несения службы.

В последующие дни в ходе учений части и подразделения, прибывшие на основные полигоны «Шорсу», «Ангрен», «Фориш», «Каттакурган», «Нуристан», «Термез» и «Нукус» в различных районах республики, отрабатывали задачи по развертыванию и сосредоточению сил и средств на местности, организации взаимодействия и разведки условного противника. Было также осуществлено десантирование групп из состава десантно-штурмовых бригад с авиационной техники штурмовым и посадочным способами.

28 ноября президент Ш. Мирзиёев лично посетил Чирчикский полигон под Ташкентом, где наблюдал за специальными тактическими учениями, в которых приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения, подразделения специальных операций, а также ВВС.

Верховному главнокомандующему была продемонстрирована парашютная высадка с вертолетов группы десантников, которые при содействии сил и средств общевойсковых подразделений выполнили задачу по уничтожению условного противника, отработали действия по выводу условно тяжело раненных военнослужащих с поля боя, эвакуации их на вертолетах. Затем на полигоне появилось подразделение танков, которые преодолели водную преграду, эскарп и колейный мост – преграды, используемые в танковом биатлоне, вышли на указанный рубеж и провели боевые стрельбы по мишеням.

Что характерно, за учениями вместе с президентом и командованием МО наблюдали руководители соответствующих министерств и ведомств, а также военно-административных секторов, созданных в начале текущего года по инициативе главы государства.

В начале 2018 г. в каждом регионе республики (а это - 12 областей, автономная республика Каракалпакстан и столица - г. Ташкент) сформированы т.н. военно-административные сектора, целью которых является укрепление взаимодействия командования частей и подразделений ВС с местными органами власти и общественностью. В соответствии с решением президента Узбекистана, руководителями военно-административных секторов являются главы регионов, которые несут персональную ответственность за возложенные на них задачи.

После этого Ш. Мирзиёев и многочисленная делегация ознакомились с условиями в воинской части, расположенной рядом с полигоном, осмотрели специально выставленную для этого вооружение и технику.

Не случайным представляется, что в этот же день в академии Вооруженных сил Узбекистана состоялось расширенное заседание Совета безопасности, на котором Ш. Мирзиёев поделился своими впечатлениями от увиденного и дал оценку нынешнему положению дел в армии.

В частности, он отметил, что, последовательно реализовывая задачи, поставленные на заседании Совета безопасности 10 января текущего года, органы власти и управления приняли 46 нормативно-правовых актов, направленных на реформирование и развитие вооруженных сил. Исходя из обозначенных целей, новым руководством министерства обороны начат пересмотр оперативных задач военных округов, проводится обновление организационно-штатной структуры соединений и частей на предмет повышения их мобильности и управляемости в условиях автономных действий в труднодоступных горных районах.

«За короткий срок полностью обновлена структура воинских частей, неэффективные и дублировавшие друг друга части были сокращены. В результате снизился расход средств на содержание войск. Внедрена система аутсорсинга в продовольственное обеспечение, что позволило повысить боеготовность военных подразделений и в два раза сократить временные показатели», – заявил узбекский лидер в своем выступлении.

Ш. Мирзиёев акцентировал внимание участников мероприятия на правильности проводимой системной работы, о чем «явственно свидетельствует тот факт, что в мировом рейтинге мощи вооруженных сил армия Узбекистана поднялась на 9 позиций - на 39-е место (в прошлогоднем рейтинге она занимала 48-ю строчку), а узбекские военные заняли первое место на прошедшем в Великобритании в октябре этого года конкурсе «Кембрийский патруль» с участием 123 команд из 90 стран».

На заседании были также рассмотрены вопросы дальнейшего развития оборонной промышленности, модернизации вооружения и военной техники, совершенствования системы управления войсками путем внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Особое внимание на заседании СБ глава Узбекистана уделил вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. Он отметил, что военнослужащие «должны обладать глубокими знаниями о славной истории своей страны, жизни и подвигах великих героев и полководцев, которых она взрастила, гордиться ими». По его мнению, которое, скорее всего, будет принято к исполнению, солдаты узбекской армии перед принятием воинской присяги обязательно должны сдавать экзамены по истории Узбекистана и предмету «Уложения Амира Темура». Ш. Мирзиёев также дал указания по присвоению передовым воинским частям имен великих узбекских полководцев, проведению научных исследований, выпуску художественных книг и фильмов о прославленных военачальниках.

Президентом даны также поручения по усилению внимания к военному образованию, от которого прямо зависит надежное обеспечение мира и безопасности страны, привлечению к занятиям по допризывной подготовке в школах офицеров, обладающих высокими человеческими и профессиональными качествами, организации посещения учащимися воинских частей, непосредственному ознакомлению их с процессами несения военной службы.

«Ритм Евразии» уже писал, что с приходом к власти в Узбекистане Ш. Мирзиёева начавшиеся в республике масштабные реформы не могли не затронуть и военную сферу. Укрепление оборонного потенциала страны стало одним из пяти приоритетных направлений предложенной новым руководителем страны Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах. Регулярные выезды президента в пункты постоянной дислокации частей и на полигоны для наблюдения за войсковыми учениями с целью изучения состояния боеготовности и оснащенности национальных ВС позволяют Ш. Мирзиёеву как Верховному главнокомандующему держать руку на пульсе происходящего в узбекской армии, начиная с кадровых вопросов (в начале текущего года было полностью заменено руководство военного ведомства), оснащения войск, социальной защиты военнослужащих и кончая организацией военно-патриотического воспитания молодежи и военнослужащих.

Прошедшие крупномасштабные учения являются наглядным тому свидетельством. По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» И. Коротченко, подобные маневры объясняются довольно напряженной обстановкой в Афганистане и Сирии, а также связаны с реальной угрозой переброски боевиков непосредственно к границам республик Центральной Азии.

«Разумеется, в таких условиях необходимо проверить боеготовность вооруженных сил, а также отработать действия в экстренных ситуациях. В нынешних реалиях подобные маневры выглядят вполне логичным продолжением выбранной Ташкентом стратегии. Думаю, и российская сторона, на фоне политических и экономических связей, оказывает и военно-консультативную, и информационную помощь в сфере безопасности», – отмечает он. При этом эксперт добавил, что интеграция Узбекистана в ОДКБ, из состава которого Ташкент в 2012 году вышел, позволила бы республике более эффективно противостоять возможным угрозам, используя весь потенциал и мощь стран-союзниц в борьбе с экстремистами и террористическими движениями.

Прошедшие учения наглядно демонстрируют, что новое руководство Узбекистана, исходя из достаточно сложной военно-политической обстановки в регионе, обусловленной в первую очередь неурегулированностью внутриафганского кризиса, и несмотря на имеющиеся проблемы системного характера в состоянии национальных вооруженных сил, намерено уделять первостепенное значение поддержанию их боевой готовности, развитию и оснащению современным вооружением. Как представляется, во многом это будет определяться успехом начатых экономических реформ внутри самой республики, а также выбором внешнеполитических приоритетов и практической наполненностью военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Олег Столповский

Бронепоезд мирной страны






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Просмотров: 1144     3 декабря 2018



 
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