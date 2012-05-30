30 ноября в Токио на заседании Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) принято решение, ставящее под сомнение участие боксеров на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Эксперты расценивают его как шантаж национальных федераций бокса, представители которых подавляющим большинством голосов избрали президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) авторитетного бизнесмена Гафура Рахимова.

Решение МОК действительно похоже на обыкновенный шантаж, равно как на шантаж похожи и иные обвинения в адрес России, ряда её заметных граждан и тех, кто не скрывает своего позитивного отношения к этой стране. Вряд ли МОК осмелится убрать бокс из программы Олимпийских игр, поскольку это один из самых зрелищных видов спорта. Скорее, это игра на нервах.









Эксперты уверены, что МОК идет в фарватере политики США, сравнивая ситуацию с Г. Рахимовым с той, что сложилась вокруг генерала МВД России Александра Прокопчука, предложенного на пост главы Интерпола. Международных спортивных функционеров раздражает сама причастность и того, и другого к России. Особенно, если учесть, что конгресс AIBA, на котором был избран Г. Рахимов, проходил 3-4 ноября в Москве, а участникам конгресса направил приветствие президент Российской Федерации.