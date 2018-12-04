Прощай, Гриша

Мы не были друзьями в классическом толковании этого слова, но его безвременный уход добавил в жизнь грусти. Крещеного Григория Моисеевича Зомерфрайнда отпевали в православном храме святого Владимира на Домрабадском кладбище Ташкента. На этом кладбище и похоронили, упокой Господь его душу.









В понедельник простились с Гришей Зомерфрайндом. Он умер, едва отметив свои 64 года. Блестящий финансист и аналитик. Немногословный, в частных беседах никогда не выходивший за рамки обозначенной темы. Всегда предельно корректный и доброжелательный, ни разу не опускавшийся до обсуждения личных качеств окружавших его людей - только о деле.Он стоял у истоков ряда коммерческих изданий, весьма успешно формируя их финансовую политику. Безжалостно расставаясь с бесперспективными газетами и журналами, но развивая те, что действительно востребованы читателем. После смены власти в Узбекистане неоднократно высказывал свое видение развития экономики нашей страны на UzMetronom и очень этим гордился. Его предложениями по реформированию экономической модели, минимизирующими зависимость государства от внешних вмешательств, интересовались за рубежом. И этим он гордился тоже. Не обижался, когда не понимали, и был уверен, что специалисты рано или поздно признают его правоту, выверенную знаниями и личным опытом.В последний раз мы виделись с полгода назад. Памятуя моё пристрастие к раритетам, он привез мне репринт номера газеты «Правда», посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Сказал, что купил в Крыму, посещая Ливадийский дворец.